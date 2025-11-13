TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

きょう（木）は、北日本は低気圧と前線の影響を受けるでしょう。北海道は日中は雨の予想で、夜は雪に変わるところがある見通しです。東北は、急にざっと強い雨の降ることがあるでしょう。落雷やあられなどにも注意をしてください。

東日本は晴れ間の出るところもありますが、雲が優勢の空です。関東は沿岸を中心ににわか雨の可能性があります。北陸も午後は雨の降るところがあるでしょう。西日本も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。九州南部や四国は長く降り続くところもある見通しです。

南西諸島には台風26号が近づきます。台風は次第に温帯低気圧へと変わるものの荒天となりそうです。すでに土砂災害が起こりやすくなっているところもあります。奄美地方は午前を中心に、沖縄本島は夕方以降に、特に活発な雨雲がかかりそうです。

あす（金）の朝にかけて予想される雨の量は多いところで、沖縄・奄美180ミリです。沖縄の予想最大瞬間風速は35メートル、波は6メートルでうねりを伴うでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　:13℃　釧路　:11℃
青森　:13℃　盛岡　:14℃
仙台　:18℃　新潟　:17℃
長野　:16℃　金沢　:19℃
名古屋:19℃　東京　:17℃
大阪　:19℃　岡山　:17℃
広島　:19℃　松江　:20℃
高知　:20℃　福岡　:21℃
鹿児島:18℃　那覇　:29℃