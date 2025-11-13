きょう（木）は、北日本は低気圧と前線の影響を受けるでしょう。北海道は日中は雨の予想で、夜は雪に変わるところがある見通しです。東北は、急にざっと強い雨の降ることがあるでしょう。落雷やあられなどにも注意をしてください。

東日本は晴れ間の出るところもありますが、雲が優勢の空です。関東は沿岸を中心ににわか雨の可能性があります。北陸も午後は雨の降るところがあるでしょう。西日本も雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。九州南部や四国は長く降り続くところもある見通しです。

南西諸島には台風26号が近づきます。台風は次第に温帯低気圧へと変わるものの荒天となりそうです。すでに土砂災害が起こりやすくなっているところもあります。奄美地方は午前を中心に、沖縄本島は夕方以降に、特に活発な雨雲がかかりそうです。

あす（金）の朝にかけて予想される雨の量は多いところで、沖縄・奄美180ミリです。沖縄の予想最大瞬間風速は35メートル、波は6メートルでうねりを伴うでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :13℃ 釧路 :11℃

青森 :13℃ 盛岡 :14℃

仙台 :18℃ 新潟 :17℃

長野 :16℃ 金沢 :19℃

名古屋:19℃ 東京 :17℃

大阪 :19℃ 岡山 :17℃

広島 :19℃ 松江 :20℃

高知 :20℃ 福岡 :21℃

鹿児島:18℃ 那覇 :29℃