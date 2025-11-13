元阪神の外野手・横田慎太郎さんの生涯を描いた映画「栄光のバックホーム」（監督：秋山純さん）が11月28日に公開されることに。そこで今回、映画の原作本『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）をもとにした記事を再配信いたします。＊＊＊＊＊＊＊阪神タイガースに14年から19年まで在籍していた横田慎太郎さんは、21歳で脳腫瘍と診断され、23年7月に28歳という若さで亡くなりました。「息子はなんと多くの方から応援され、愛されていたのだろうか」と話すのは慎太郎さんの母・まなみさんです。今回、作家で演出家である中井由梨子さんが、ご本人たちからうかがったエピソードを元に、まなみさんに替わって綴ったノンフィクションストーリーをご紹介します。

【写真】明るい笑顔の横田慎太郎さん

プロ野球人生の始まり

２０１４年８月３日。

ウエスタン・リーグ、オリックス戦にて、背番号24番を背負った慎太郎は、プロ初のホームランを満塁ホームランで飾りました。

翌日のスポーツ紙には『凄いぞルーキー！』の見出しと共に慎太郎の全身写真がドン、と掲載されました。こうして本当に、慎太郎はプロ野球選手の人生を、大きな歓声と共に歩き始めたのです。

２０１５年３月。

ついに甲子園球場で行われる一軍でのオープン戦に慎太郎は出場できることになりました。少し前に出場したソフトバンク戦でタイムリーを放って初打点を記録していましたから、一軍定着を目指して意気揚々と試合に向かったと思います。

私は自宅のテレビで試合中継を見ておりました。慎太郎が夢見た甲子園。そのグラウンドでのプレー。

しかしその日は出場したものの良い結果が残せず、存在をアピールすることができていませんでしたが、私は甲子園に立てた、というだけで遠く離れた鹿児島からでも感動で涙ぐみました。

甲子園なのに

びっくりしたのはその後です。いきなり慎太郎から電話がかかってきました。

『あれ、今日いないの？』

「いないって、どこに？」

『甲子園』

「は？」

慎太郎は私が甲子園のスタンドに来ていると思い込んでいたようなのです。いなかったと知ると、

『甲子園なのに……』

とぼやきます。だったら事前に誘ってちょうだいよ、まったく連絡くれなかったじゃない、とこちらも言い返しますと、なんだか不機嫌になって電話を切ってしまいました。



『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（著：中井由梨子／幻冬舎）

見に来てほしかったのか……。電話を切った後、なんだかおかしくなり一人で笑いました。そうか、見に来てほしかったのか。なんだ、可愛いところがあるじゃないの。

まもなく20歳。

球団での生活にも慣れ、ずいぶん体も大きくなり、いっぱしの野球選手になったと思っていたけど、まだまだ子どもの部分もあるのね。

よし、次に甲子園で出場する時には関西まで行ってやろう。甲子園の土を踏む瞬間を、ちゃんと間近で見届けてやろうと思いました。

しかし、その年はそれっきりで、慎太郎は活躍できないまま、あっという間に二軍に落ちてしまいました。

そのまま一軍に上がれることはなく、甲子園で試合することもできないままでしたが、私はあまり焦っておりませんでした。まだまだプロ２年目。勝負はこれからだと思っていたのです。

華々しい活躍

２０１６年になり、金本知憲監督に期待された慎太郎は一軍キャンプに呼ばれ、練習試合、オープン戦で華々しい活躍を見せ始めました。

ホームランバッターとして期待を寄せられ、持ち前のがむしゃらプレーで、“バントしない２番”と呼ばれ、長打を狙っていきました。

守備や盗塁においても、ファンから“野生児”と言われるほど、泥臭いプレーで存在感を示し、金本監督をして他の選手たちに「横田くらいの執念を見せろ」と言わしめるほど、ゲームに食らいついていくようになります。

プロ３年目で、結果を出すなら今年だという意識が強かったのだろうと思います。

同時に、“期待の若虎”を応援するファンの人たちもグンと増え始めたことに私も気づきました。

この頃の慎太郎は、一軍でプレーを続けるための闘志と、プロ野球選手としてファンの方に応援していただけるという快感や、みんなを喜ばせたいというやる気に燃えていたように思います。

２月の練習試合でソロホームランを放ち、スタンドからは『六甲おろし』の大合唱が起きました。阪神ファンの中に「横田慎太郎」は、強い存在感を放ち始めていました。

オープン戦が始まると、今度こそ私も甲子園のスタンドに参りましたが、背番号24番のユニフォームを着たファンがとても多いことに驚きを隠せませんでした。

その中には若い女性もたくさんいて、母としてはなんだか気恥ずかしく、そう言いつつも、自分も売店に直行して24番のユニフォームを手に取り、一緒にいた真子（慎太郎の姉）に苦笑いされてしまうのでした。

試合後に慎太郎と合流し、西宮で食事をすることも何度かありました。

慎太郎は無口に見られがちですが、私や真子とはかなり喋っていたと思います。試合で活躍できた後などは興奮しているのか、その日の試合やベンチでの出来事をよく話しました。

ロマンチックな一面

それに加え、純粋でロマンチックな一面も持っていました。ある夜、真子と３人で食事していた時のことです。

「明日、プレゼント何がいい？」

ふいに慎太郎が真子に聞きました。明日は、真子の誕生日です。

「プレゼントか……」

娘はリアリストで現金主義。普段から弟に「打てるうちに打って、稼ぐだけ稼いでね」と忠告するくらいですから、この時も真剣に考えたに違いありません。

「時計」

パッと笑顔になって真子は言いました。

「腕時計。可愛くて機能的なやつ。仕事で着けられるような」

「……」

目を輝かせて見つめる姉に対し、慎太郎は黙ってじーっとその顔を見ています。あまりにも無言で見つめられるので真子は怪訝（けげん）な顔をして首をかしげました。

「え、時計じゃだめ？」

「俺、プロ野球選手だよ？」

「うん」

「こういう場合はさ、もっと」

「何？」

「もっと、こう……」

「何よ」

慎太郎は痺（しび）れをきらしたように溜息をついて、

「ホームランでいい？」

「え？」

「ホームランでいいよね」

と一人で念押しして納得すると、さっさとご飯を口に運びました。

「え、何それ？」

真子は腑（ふ）に落ちない様子でしたが、慎太郎は何も答えずそのまま食事を終えました。

まさかホームランをプレゼントする、などというキザなことを考えているのだろうか……と思いましたが、プロの試合でそんなこと、簡単にできるわけはありません。

しかし翌日の試合。

慎太郎はあっさりと、本当に、ホームランを打ったのです。これには真子もびっくりしてすぐに弟に電話しました。

「ごめん……。時計とか言っちゃって……」

（しばらくして、慎太郎は私の誕生日にもまったく同じ質問をしてきましたので、私は迷わず「ホームラン！」と答えてやりました）

※本稿は、『栄光のバックホーム 横田慎太郎、永遠の背番号24』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。