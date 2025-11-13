あなたの職場に「この人さえいなければ、ストレスなく働けるのに……」という人はいませんか。1万人以上のカウンセリングをしてきた心理学者・舟木彩乃さんは「職場で悩みを抱える人たちの相談内容は、9割が人間関係に関するもの。働きやすさの9割は人間関係で決まる」と語ります。そこで今回は、舟木さんの著書『あなたの職場を憂鬱にする人たち』から一部を抜粋し、職場にいる「憂鬱な人」の実例と解決策をご紹介します。

「あの上司では私の能力を活かせません」――他責傾向の強い部下

〈キーワード：他責傾向、新型うつ〉

学校を卒業していざ社会に出てみると、現実の仕事は学生時代に思い描いていたようなものではなかったというのは、よくある悩みのひとつです。多くの人は悩みながらも、仕事や職場に慣れていくうちに、自分なりのやりがいを見出したり組織に愛着を持ったりして、健全な気持ちで理想と現実のギャップを埋めていきます。しかし、自分が理想とする仕事とは程遠い現実を受け入れられず、仕事のときだけうつ病のような症状が出てしまう人もいます。このような部下に対して、上司はどのように関わればよいのでしょうか。

杉田さん（仮名、男性40代）は、広報部門で8名ほどのメンバーを取りまとめているリーダーです。そのなかの一人に、入社して2年目になったばかりの社員Qさん（女性20 代）がいます。彼女は、学生時代から学祭やミスコンなどを企画する広報研究会に所属していたこともあり、就職活動を始める前から広報の経験を活かせる企業に入ろうと決めていました。彼女が入社した今の会社は食品メーカーでしたが、彼女の強い希望が通って、夢であった広報部への配属が決まりました。最初は張り切っていたQさんでしたが、入社して半年ほど経った頃から、見るからに元気がなくなっていきました。

杉田さんは、上司としてそんなQさんのことを心配していました。しかし、彼女は職場では元気がないものの、仕事終わりや休日に食事会やスポーツ、旅行などを仲間と楽しんでいる様子を、SNSに頻繁に投稿していました。そのため、しばらく様子を見ることにしていたのですが、次第にQさんの遅刻が多くなってきたため、彼女と面談をしたということです。

Qさんに仕事について思っていることなど率直に話してもらったところ、「今の仕事は入社前に思い描いていた内容とは違っていて、これでは私のスキルを活かせないと思います」と言われました。Qさんの考えていた広報の仕事は、いわば企業の「顔」として情報を発信することです。SNSを駆使して最新の情報を伝えたり、新商品のプレスリリースを作成・配信したり、イベント情報を報道機関に伝えて取材の調整をしたりすることでした。このような広報の仕事もたしかにありますが、かなり高度なスキルが要るため、杉田さんや部内のベテラン社員が担当していました。

これまで、新卒で入社したQさんには広報の全体像を把握してもらうため、イベントの手伝いや新商品発表に至るまでの下準備を手伝ってもらっていました。しかし、彼女には、そのような補助的な業務しかできないことが不服だったようです。杉田さんや部署の先輩メンバーは、Qさんに仕事を指示するときには、その意図や目的を丁寧に説明するようにしていました。なので、彼女は理解や納得をしたうえで仕事をしているものと思っていましたが、本人の口から出た言葉は、「本当はもっと私の能力を活かせる仕事がしたいんですよね」というものでした。

しかし、杉田さんから見れば、Qさんの能力と経験からみて、任せられる業務は限られていたといいます。それで、「もう少し今の仕事で勉強しながら、少しずつ挑戦していきましょう」といった類いのことを言うと、彼女から「うちの部署では、なんか私が下みたいな感じですね……」という言葉が返ってきました。杉田さんが驚いて、「え、下ってどういう意味なの?」と聞いたところ、「いえいえ、なんでもないです。気にしないでください」と返事したそうです。

Qさん本人と面談することに

結局、この面談の後もQさんの勤怠は遅刻が多いまま変わらなかったこともあり、杉田さんから筆者に、Qさんについて相談がありました。ひと通り話を聞いた後、Qさんの遅刻が続いていることについて、どういったことが原因なのか、悩みごとがないかなど、筆者が彼女本人と面談をすることになりました。

Qさんは、話してみると自分の考えをハキハキ話すタイプで、筆者との面談では元気がないという印象ではありませんでした。しかし、出勤日の朝になると、とにかく起床がつらく身体が重い感じがして、起き上がれないほどだということです。このような症状は休日には出ないようで、本人は「たぶん、自分のスキルを活かせない仕事でストレスが限界にきているのだと思います」と説明していました。

また、職場の人間関係について、言いにくいのですが……と前置きしたうえで、「上司（杉田さんのこと）は、私よりも学歴が低いんですよね。でも上から目線な感じが強くて」とも話していました。「杉田さんは、Qさんの上司なので指導する立場だけれど、言い方が厳しいということ?」と聞き返しましたが、「杉田さんでは、私の能力を活かせないような気がします」という回答でした。Qさんとしては、自分が思い描いていた理想の広報の仕事を任せてもらえていないことに、不満を感じていたということでしょう。

Qさんの背景には、自己過大評価（自分の能力を過大に見積もる）や承認欲求の強さがありそうです。また、理想と現実が違うことについて、上司が自分の能力を活かせないという他責思考で、欲求不満を埋めているようでした。この時点では、出勤日は食欲や睡眠などにも良くない影響が出ていたことから、様子を見て精神科への受診も検討することとなりました。

「新型うつ病」の可能性

Qさんは、「新型うつ」（正式な疾患名ではない）の可能性があります。従来型うつ病の特徴は、意欲や食欲の低下、抑うつ状態が続くなどですが、新型うつ病は仕事以外では元気で、旅行やスポーツなどを楽しむことができます。「自分の能力を認めてもらえない」や「自分のスキルを活かせる仕事を任せてもらえない」など、他責的な発想をする傾向があるのも特徴です。

新型うつ病は、単に性格の問題とみられがちですが、本人は抑うつ状態や意欲の低下などの症状を実際に体験しています。そのため、精神科を受診すると「うつ病」と診断されることもあります。

その後、Qさんは杉田さんから、指示していた仕事が期日までに終わっていなかったことで、少し厳しめの注意を受けることがありました。他のメンバーにも迷惑がかかっていたことから、杉田さんにしては割合はっきりと、「周囲にも迷惑がかかることだから期日は守ってほしい」と指摘したそうです。

Qさんは、翌日から明らかにやる気のない様子を見せるようになりました。同僚などにも堂々と「自分の力を認めてもらえない」などと愚痴を言うようになり、遅刻に加え、欠勤を繰り返すようになりました。叱責から数週間後、杉田さんがQさんと再度面談しようと思った矢先、Qさんは「うつ状態のため1か月の休暇が必要」との診断書を持参し、翌日から傷病休暇となったそうです。

その後も復職できず、傷病休暇は3か月目に入ろうとしています。部署の同僚は、Qさんの仕事をカバーするための業務が増えていたのですが、あるとき彼女のSNSに、飲み会や旅行の写真が毎日のように投稿されているのを発見しました。しかも、“飲み歩きツアー＊＊町”というテーマで、お店を自分で紹介する動画までアップしていました。同僚は「彼女は本当に病気なの?」と疑うと同時に、「欠勤中のフォローで自分の仕事にも影響が出ている」という苦情を、杉田さんのほうにも言ってきたようです。

さらなる問題が浮上

しかし、QさんのSNSでは、これ以上に問題となるものがありました。杉田さんによれば、部下数名から、Qさんの裏アカ（SNSで本名や素性を隠して使う“裏のアカウント”のこと）らしきアカウントがあるという報告を受けました。その裏アカでは、職場に対する悪口など、ネガティブな発信を休む前から繰り返していたようです。

SNSで裏アカを作成する理由は、さまざまあるといわれています。一つは表向きのアカウント（本名などを使用する本アカ）とは別に、本音や愚痴を吐き出す場としてです。また、推し活などリアルの知り合いに見られたくないことを投稿する目的で、こっそりつくられることが多いといわれています。複数の部下がなぜ裏アカはQさんだと気づいたかというと、部署内のメンバーで行った会食の場所や話題にのぼった会話などの投稿が、実際とタイミングよく合致していて、文体も似ているという理由からでした。



確証はないものの、杉田さんが、Qさんではないかという裏アカをチェックしてみると、次のようなことがほぼ毎日投稿されていました。

“うちの会社の広報って地味すぎ”

“自分より学歴が低い上司の下で働くのってどうなの? 同じ気持ちの人いない?”

“スキルを活かせず精神疾患に。休職するしかなかった”

“若い人の発想を活かすことを考えない会社は終わりって思うのは私だけ?”

このアカウントがQさんだとすれば、筆者との面談で話していた内容とも、ほぼ合致します。いずれの投稿も社名などは出していないものの、とにかくネガティブな感情を吐き出しては、共感を求めているものが多くありました。自己肯定感を回復させたかったことは、容易に想像できます。しかし、本名のアカウントを含め、同僚がこのような投稿を見たらどのように思うのか、想像力に欠けていたといえるでしょう。

筆者は、休職や退職に先だっての面談を数多く経験してきました。その際、従来型うつ病の人からは「自分が弱いばかりに申し訳ない」という自責的な言葉が出てきます。それに対し、新型うつ病の場合は、「あの上司では私の能力を活かせない」などという他責的な発言が多いという特徴があります。新型うつ病は、Qさんのように仕事から離れると飲み会や旅行を楽しむほど元気なケースもあるため、「単に甘えているだけでは?」と誤解されがちです。職場で人間関係のトラブルを抱えていることも少なくありません。

しかし、本人は極端な気分の浮き沈みや鉛様麻痺（えんようまひ）（鉛のように身体が重く感じる）に苦しんでいることもあり、社会生活に深刻な影響があります。受診のタイミングによっては、Qさんのようにうつ状態やうつ病などと診断されることもあります。ただ、新型うつ病は必ずしも抗うつ薬が奏功するわけではなく、対応が難しいといわれています。背景にはパーソナリティ障害などが関係していることもあり、対応が難しい疾病だといえます。

上司や職場は、新型うつ病の社員に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。

新型うつ病の社員への対応

新型うつ病が疑われるケースでは、職場側は本人のつらさに共感し、どんな希望があるかヒアリングしながらも、すべて希望通りにすることは避けたほうが賢明です。特別扱いすることで本人の自己愛を助長させることがあり、他の社員との間で不公平感も出てしまいます。上司や人事担当者、産業保健スタッフなどで、就業規則の枠内で可能な対応方法を探って共有し、社内で一貫した方針を取る必要があります。

また、SNSの投稿などについては、本人ときちんと話し合うことが必要でしょう。裏アカについては、それが本人の作ったものだと疑うことで、また別の問題を引き起こす可能性があります。社内の機密事項を漏らしたり、他の社員のプライバシーを侵害したりした場合に対する会社の対応方針など、一般的なルールとしてきちんと説明して、説明した証拠を残しておくことが必要でしょう。

今回のQさんへの対応については、彼女が復職した時点でSNS投稿などの件について、正式に話し合う機会を設けるとのことでした。

