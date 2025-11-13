米１０年債利回り低下 原油安が利回り押し下げ＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 原油安が利回り押し下げ＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間06:23）

米2年債 3.564（-0.027）

米10年債 4.065（-0.051）

米30年債 4.661（-0.045）

期待インフレ率 2.287（-0.018）

※期待インフレ率は10年債で算出



休日明けのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。ＯＰＥＣが世界の原油供給が想定よりも早く需要を上回ったと発表したことを受けて、原油先物が下落を続けたことが利回りを押し下げた。



この日は１０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの小幅な反応に留まった。



２－１０年債の利回り格差は+５０（前営業日：+５２）。



＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.074％（WI：4.068％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.48倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト