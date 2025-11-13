サッカーワールドカップ欧州予選が現地時間13日から18日から行われ、本大会に進む12チームが決まります。

ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。各組2位と、3位以下でネーションズリーグの成績上位4チームを加えた計16チームがプレーオフへ進み、そのうち4チームが本大会への出場権を獲得します。

すでに切符をつかんでいるのはK組のイングランド。残り2戦を残して組1位が確定し、欧州予選で一番乗りの切符獲得でした。

A組では初戦黒星スタートだったドイツが3連勝で現在首位。スロバキアも勝ち点9で並ぶ状況です。両者の対決は最終節に組まれており、し烈な本大会の切符争いが行われそうです。

I組ではノルウェーが6連勝をあげるなど、勝ち点18でトップ。アーリング ハーランド選手が引っ張るチームは、1998年フランス大会以来28年ぶりのワールドカップ出場がかかります。一方、同組2位のイタリアも勝ち点3差。両者は残り2試合で、最終節には直接対決も予定されています。

イタリアやドイツはワールドカップ過去4度優勝の強豪。この他、激戦の欧州予選を勝ち抜くのはどのチームとなるのでしょうか。