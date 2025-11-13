スキンシップが減ってきた…。そっけない彼氏の“心理状態”と向き合い方
以前は自然に手をつないだり、ハグしてくれたのに、最近なんだか距離を感じる。そんな違和感、誰にでもあるものです。
でも、“スキンシップが減った＝愛情が冷めた”とは限りません。そこで今回は、そっけない彼氏の“心理状態”と向き合い方を解説します。
安心感がドキドキ感を上回っている
付き合いが長くなると、恋のドキドキよりも“安心感”が勝ってくるもの。彼にとってあなたは「リラックスできる存在」になってきたのかもしれません。緊張やときめきが減った分、スキンシップの頻度も自然と落ち着くのです。
ストレスで“甘える余裕”がない
男性は、仕事や人間関係のプレッシャーが強いと、「触れ合う余裕がない＝気持ちを閉じる」状態になることも。そんなときに「どうしてかまってくれないの？」と詰め寄るのは逆効果です。「最近忙しそうだね」「無理してない？」と、彼の心をほぐす一言をかけてあげましょう。
スキンシップ以外の“愛情表現”を探してみて
言葉やスキンシップではなく、行動で愛情表現する男性は少なくありません。たとえば、あなたの好きな飲み物を買っておいてくれたり、黙って荷物を持ってくれたりというのも立派な愛情表現。スキンシップが減ったことに捉われず、“優しさの形が変わっただけ”と捉えるようにしましょう。
スキンシップが減ったのは、２人の関係が成熟してきたサイン。焦りから彼に疑念を向けるのではなく、彼のリズムや心の余裕を尊重した対応を心がけてくださいね。
