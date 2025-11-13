【乙女座】週間タロット占い《来週：2025年11月17日〜11月23日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月17日〜11月23日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではたらればで悩まないようにしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分のための繋がりを作って行きます。多少冷たく反応されても平常心を保つように努めるでしょう。仕事や公の場では頑張りすぎなくてもいつも通りの行動で、いつも通りの結果を出せるようです。それを素敵だと思ってくれる人もいるでしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
不安な気持ちをどうにかしたい思いで、真っ直ぐな行動を取れないことが多いです。なるべく起きていないトラブルは、起きてから考える方向に割り切るようにしましょう。シングルの方は、慎重な判断をしていく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの理想に近づきたいと思っています。
｜時期｜
11月18日 作戦を立てる ／ 11月23日 びっくりすることがある
｜ラッキーアイテム｜
城
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞