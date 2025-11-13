¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÕÌÜ¤Î·Ý¿Í¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Î¡ÈÌ¾¥·¡¼¥ó¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡×
¡¡°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µ¿åÍË22»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÌÕÌÜ¤ÎÌ¡ÃÌ²È¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤È¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¹¢¤Ë¤Ç¤¤¿¥Ý¥ê¡¼¥×¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢À¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î½Ñ¸å1½µ´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾è¤êÀÚ¤ë¤«¤òÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥ì¥ó¥ÈÀ¸³è5ÆüÌÜ¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÃø½ñ¤Î°®¼ê²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³Ú²°¤Ç¡¢ÌÕÌÜ¤ÎÌ¡ÃÌ²È¤Ç¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2018¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ËÇÆ¼Ô¡¢ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤ÈÁêÉô²°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ¸»ú¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢»ë³Ð¾ðÊó¤ËÍê¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ï»Å³Ý¤±¿Í¤ÎßÀÅÄ¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿ÍÊª¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ã¯¤«¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¼¼¤¹¤ë¤È¡¢Àè¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ßÀÅÄ¤¬Êª²»¤Ç»¡¤·¡¢¡ÖßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£²øëÃ¤ÊÍÍ»Ò¤Î¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éßÀÅÄ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ßÀÅÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥«¥ó¥Ú¤ò¸«¤»¤¿¤ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡ÖßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ßÀÅÄ¤¬¡ÖËÍ¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢À¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ»×°Æ¡£¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃ¡¤¯¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈßÀÅÄ¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬²¿¤«¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤äÀµ²ò¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¿ôÅÙÃ¡¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤äÉÔÀµ²ò¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò1ÅÙ¤À¤±Ã¡¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¡¼¥ë²½¤¬¡¢2¿Í¤Î´Ö¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ßÀÅÄ¤«¤é¤Î¼«¿È¤Ø¤Î¼ÁÌä¤ò¡Ö¤Ï¤¤¡×¤«¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼«¿È¤ÎYouTubeÆ°²è¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤ËßÀÅÄ¤Ë¼«¿È¤¬¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤¬¡Öº£¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Þ¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤È¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Â³¤¤¤ÆßÀÅÄ¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò¹Í°Æ¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃ¡¤¯YES¡¿NOÊý¼°¤òÊ»ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¼ê½Ñ¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬ßÀÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¿Ê²½¤»¤µ¤»¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö1½µ´ÖÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤ª¸ß¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢²¶°ìÀ¸¤Ê¤ó¤¹¤è¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È·Ú²÷¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤Ê¤É¡¢±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤ßÀÅÄ¡¢À¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢2¿Í¤¬¥Ï¥ó¥Ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿Ê²½¤µ¤»°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â´¶¿´¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¥¹¥È¤Î¹â¶¶¤Ò¤«¤ë¤Ï¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡Ä¡£¡×¤È¶Ã¤¤ÎÍÍ»Ò¡£°ìÊý¡¢°Ë½¸±¡¸÷¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¡Ê¤³¤Î´ë²è¤Ï¡ËÍ¥¤·¤µ¤Î²ô¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«²¶¡¢º£ÆüÌë»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
