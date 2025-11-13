日本時間14日に発表

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手は、2025年のナ・リーグMVPの最終候補に選ばれている。13日（日本時間14日）に発表されるが、3年連続4度目の受賞となると、5シーズンで4回以上のMVP獲得を達成した北米4大スポーツ史上稀有なリストに加わることになる。

米専門局「MLBネットワーク」のXは、「ショウヘイ・オオタニが4度目のMVPを受賞すれば、この”レア”なリストの仲間入りをすることになる」と記し、5シーズン内に4回以上MVPを受賞した選手を並べた画像を公開した。過去に達成したのはN BAのレブロン・ジェームズ、M LBのバリー・ボンズ、N HLのウェイン・グレツキー、N BAのビル・ラッセル。各業界の超レジェンド級の選手のみが達成した偉業だ。

同局のXには米ファンから「彼（オオタニ）は受賞すると思うよ」「さらに珍しいことは、ア・リーグとナ・リーグの両方で 2度ずつMVPになった選手はMLB史上誰もいない」「その通りだ。オオタニがもう一度MVPを獲得すれば、まさに歴史的な快挙となる」などの声が書き込まれた。

大谷は今季、投打二刀流としてプレー。打者としては55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。投げても14試合に先発し1勝1敗、防御率は2.87だった。MVPはエンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍後の24年とここ4年間で3度獲得。今季も最終候補入りを果たし、3年連続4度目の受賞が有力視されている。



（THE ANSWER編集部）