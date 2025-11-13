黒髪に戻した奥菜恵　※「奥菜恵」インスタグラム

写真拡大

　女優の奥菜恵が12日、自身のインスタグラムを更新し、金髪ヘアから黒髪に戻したことを報告。反響が寄せられている。

【写真】どっちが好き？　金髪だった奥菜恵

　奥菜は8月に「気分を変えてイメチェン。嬉しい！！ワクワクしてる！！！」とつづり、金髪のショートボブヘアにスタイルチェンジした姿を公開し、反響が寄せられていた。

　今回、奥菜は「次の大事な作品に向けて黒髪に戻しました。 こっちが通常スタイルなのになんか新鮮」とつづり、次の作品への準備で金髪を黒髪に戻したことを報告している。

　ファンからは「やっぱり黒髪が1番」「どちらもよく似合ってかわいい」「中学生のときからファンです」「黒も素敵ですね」といった声が続々と寄せられている。

引用：「奥菜恵」インスタグラム（＠megumi_okina）