映画賞シーズンの幕開けを飾る報知映画賞が今年で５０回の節目を迎える。スポーツ報知では、連載企画「５０ｔｈ報知映画賞ヒストリー」をスタート。初回は、２００６年（第３１回）の「明日の記憶」（堤幸彦監督）と０９年（第３４回）の「沈まぬ太陽」（若松節朗監督）で主演男優賞を受賞した渡辺謙（６６）が「映画賞のトップバッターとして重みがあり、大きな影響力を持っている。日本映画がある限り、続けていただきたい」と語った。（有野 博幸）

１９７６年、低迷する日本映画界【※】の起爆剤として産声を上げた報知映画賞は、半世紀の歴史を積み重ねてきた。渡辺は「映画の世界は良い時もあれば、悪い時もある。その中で５０年、僕を含めて映画人たちの励みであり続けていることは、頭が下がります」と思いを込めた。

例年、１２月に表彰式が行われ、年明けから本格化する映画賞レースの流れを決める存在として注目されてきた。「やっぱりトップバッターとして『あ、報知映画賞を取ったんだ！』というのは大きな影響力がありますよ。それに、こうやってインタビューしてくれたり、顔を合わせて人柄を知ってもらって、作品に対する情熱も理解してくれている記者のみなさんが選考に関わっている。その温かみはすごく感じるよね」と印象を明かした。

原作にほれ込み、自ら映画化を熱望して主演した「明日の記憶」で報知映画賞を初受賞した。若年性アルツハイマーに冒される主人公を演じ、自身が経験した白血病の闘病生活にも向き合った。「初めての主演映画だったし、自分が企画段階から『この指、とまれ』って始めた作品だったから、いつもとアプローチが違った。全てに自分の手がかかっている作品だったから、それを評価されたことが感慨深かった」

２０年経過した今も、表彰式のことを鮮明に覚えている。重さ４・４キロのブロンズ像を受け取り「とにかく重かった。こんなにずっしりと重いんだって、物理的な重さを体感として覚えています。ご褒美をいただいて苦労した日々がよみがえって、これが賞の重みなのかと、喜びに変わりました」。妻役の樋口可南子（６６）が祝福に駆けつけ、壇上でハグをして感動を分かち合った。

０３年の米映画「ラストサムライ」（エドワード・ズウィック監督）で米アカデミー賞助演男優賞にノミネートされ、世界にその名をとどろかせたが、国内の映画賞とは無縁だった。当時は「俳優としては逆輸入みたいな感じ」と自虐的に語っていた。宣伝プロデューサーも買って出て、日本中を飛び回っていた時も、苦い思いを味わった。

「シネコンの館主さんの試写会に参加したら、『この映画、売れますかね？』と疑問を投げかけられて愕（がく）然としました。目の前に渡辺謙がいるのにだよ。それまで“泣ける映画”みたいな安易な宣伝文句は使わないようにしていたけど、その日からガラッと方針転換。そんなこともあったから、報知映画賞で苦労が報われた思いになりましたよ」。俳優人生そのものを評価されたと考えた。

２度目の主演男優賞は３年後。不祥事が続いた日本航空をモデルにした山崎豊子さんの小説を映画化した「沈まぬ太陽」だった。労働組合や１９８５年の日航ジャンボ機墜落事故などを扱うことから映像化不可能と言われた作品だ。「これも紆余（うよ）曲折がありました。ロケ現場が２日前に断られたり『えーっ、そんなことがあるのか！？』というのが何度もあった。妨害とまでは言わないけど、冷遇されることがあった。社会的な壁を痛感した。だからこそ『絶対に完成させようぜ』って一致団結しました」

表彰式では歴史に残る名シーンが誕生した。壇上でブロンズ像を誇らしげに高々と掲げたのだ。「２度目だから。再び重さを体感した瞬間に『負けないぞ！』という気持ちになったんだよね。３年前と抱えている思いが違ったから、喜びも違いましたね」。作品賞も受賞し、勢いに乗って日本アカデミー賞の最優秀作品賞に輝くなど賞レースを席巻した。「映画界がちゃんと認めてくれた。その一発目が報知だった。それは強く印象に残っています」

「沈まぬ太陽」は上映時間が３時間２２分、休憩含めて４時間近い長尺というハンデも乗り越えた。「上映時間が約３時間の『国宝』もそうだけど、映画の良しあしは長さじゃないんだよね。作り手の腰が引けちゃうと映画は成功しない」。ものづくりの原点に立ち返る機会にもなった。

今年６月に封切られた「国宝」（李相日監督）は興収１７０億円超の記録的大ヒットで、実写邦画歴代１位（興収１７３・５億円）の「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ２ レインボーブリッジを封鎖せよ！」に迫る勢いだ。さらに「盤上の向日葵」（熊澤尚人監督）も公開され、ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では田沼意次役を好演した。「去年、史上最強に仕事を頑張って、その分、今年の露出が増えました。国内にいて、大好きな阪神の試合を多く見ることができたのも良かったです」

「国宝」は予想をはるかに超えるメガヒットを記録した。「さすがに、ここまでのヒットは想像してなかった。大きな波が起きたということかな。でも、特別に変わった作り方をしたわけじゃない。真摯（しんし）に役と向き合って、必死にやっただけ。やっぱり映画は特定の客層とか、誰々が出るからとか、当て込んで作ってもだめ。見透かされますよ。本当に質の高いものを作ろうとする情熱がないといけない」と改めて実感した。

約１時間、映画愛にあふれるトークを展開した渡辺がふと、思い出したようにつぶやいた。「すごいよね。あのブロンズ像。本当に重い」。続けて「いただいたものは家に飾っていますよ。また、報知映画賞に呼んでもらえるような作品に参加できる自分でありたい」。３つ目のブロンズ像を掲げる日も、そう遠くはなさそうだ。

「主演」３度は役所＆りえ 報知映画賞は過去４９回の歴史の中で、２回の渡辺を含め主演男優賞の複数受賞者は６人。役所広司（６９）が３回、高倉健さん（享年８３）、三浦友和（７３）、真田広之（６５）、横浜流星（２９）が２回受賞している。２年連続は９６、９７年の役所、２３、２４年の横浜が達成している。

主演女優賞も複数受賞者は６人。宮沢りえ（５２）の３回を筆頭に、吉永小百合（８０）、松坂慶子（７３）、原田美枝子（６６）、小泉今日子（５９）、松たか子（４８）が２回で続く。

助演部門、新人賞も含め個人最多受賞は役所と原田の４回だ。役所は主演男優賞３回のほか、助演男優賞が１回。原田は主演女優賞２回、助演女優賞１回に加えて新人賞も獲得し、唯一３部門を制覇している。

◆渡辺 謙（わたなべ・けん）１９５９年１０月２１日、新潟県生まれ。６６歳。演劇集団「円」出身。８４年に「瀬戸内少年野球団」で映画デビュー。８７年にＮＨＫ大河ドラマ「独眼竜政宗」に主演。２００３年の映画「ラストサムライ」で米アカデミー賞助演男優賞にノミネート。現在、映画「国宝」「盤上の向日葵」が公開中。来年２月２７日に映画「木挽町のあだ討ち」の公開を控える。