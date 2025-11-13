『岡崎に捧ぐ』『無慈悲な8bit』などで知られる漫画家・山本さほさんが、文春オンラインで2019年から連載をスタートした大人気シリーズ『きょうも厄日です』。なぜか厄介な人々を引きつけまくり、想定外のトラブルが連発する日々を赤裸々につづった本シリーズは、連載中も何度となく文春オンラインをざわつかせました。

【マンガ】『きょうも厄日です』を1話から読む

そんな本作品が、ついに『きょうも厄日です THE FINAL』（11月13日発売）でめでたく完結。完結にあたって、単行本に収録された計117にも及ぶ厄日エピソードから、著者山本さんご自身が選出した「厄日ランキング10」を大公開！ ここでは、そのランキング結果を山本さんのコメントとともに紹介します。





山本さんが選んだ「厄日の中の厄日」は…？





〈〈山本さほさんから読者の方々へのメッセージ〉 読者のみなさん！ 『きょうも厄日です』ランキングをご覧くださりありがとうございます！ 世は大SNS時代…。記事の人気度はいいね数やコメント数などで明確に差がついてしまいます。 『きょうも厄日です』でも、今まで反応がたくさんあった回や反応が全然なかった回があるのですが、今回のランキングは自分の好みオンリーで選ばせていただきました！ 描いていて楽しかったお話、思い入れがあるお話、読み返して自分が楽しかったお話。 なので、なんだこれ？という作品がランクインしてるかも…？ 『きょうも厄日です』シリーズは全て一話完結で、どこから読んでも楽しめるエッセイ集ですので、あなたのお気に入りの『厄日』をみつけてください！〉

（山本 さほ／ライフスタイル出版）