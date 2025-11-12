CRAFT WORKSが新型ランドクルーザー250専用ルーフキャリアの予約販売を開始

自動車アクセサリーブランドのCRAFT WORKS（クラフトワークス）は、新型トヨタ ランドクルーザー250（2024年4月～対応）専用のスクエアフラットルーフキャリアの予約販売を開始した。新型ランドクルーザー250は、その堅牢なオフロード性能と洗練されたデザインで注目を集めているが、キャンプやレジャースポーツなどで多くの荷物を積載するアクティブなオーナーにとって、車載スペースの確保は重要な課題となる。本製品は、ランドクルーザー250の機能性をさらに拡張し、オーナーのカーライフを豊かにすることを目的としている。

ランドクルーザー250に最適化されたデザインと機能性

CRAFT WORKSのスクエアフラットルーフキャリアは、ランドクルーザー250のボディラインに調和するよう設計されたフラットなデザインが特徴である。単なる積載機能に留まらず、車両全体のスタイリングを向上させるカスタムパーツとしての側面も持ち合わせている。同社は、顧客のカーライフを豊かにする高品質な自動車アクセサリーの開発に注力しており、本ルーフキャリアにもそのこだわりが反映されている。

ランドクルーザー250専用スクエアフラットルーフキャリア

ユーザーのニーズに応える5つの主要な特長

このルーフキャリアがランドクルーザー250オーナーにとって魅力的な選択肢となる5つの主な特長を以下に示す。

1. ランドクルーザー250専用設計による完璧なフィット感

CRAFT WORKSのルーフキャリアは、現車での徹底した採寸に基づいて設計されている。これにより、ランドクルーザー250のボディに吸い付くような高い装着感を実現している。自動車整備士による監修も受けており、製品の品質と信頼性が確保されている点は、ユーザーにとって大きな安心材料となるだろう。

ランクル250にぴったりと装着されたルーフラック

2. 車体加工不要で愛車に優しい取り付け

本製品の大きな特徴の一つは、車体への穴あけ加工が一切不要である点である。純正のルーフレールを活かして取り付ける設計となっており、車両に余計な負担をかけることがない。また、車体との接触部には保護クッションが付属しているため、大切な愛車を傷つける心配も少ない。この設計は、カスタムへのハードルを下げ、車両の価値を損なわない配慮として評価できる。

車のルーフレールに取り付けるための保護クッション付きの製品

3. サンルーフの開放感を損なわないデザイン

ルーフキャリアの装着を検討する際、サンルーフからの眺めが遮られることを懸念するオーナーもいる。しかし、このスクエアフラットルーフキャリアは、サンルーフの開放感を邪魔しない設計が施されている。キャリアを取り付けても、サンルーフを通じて広がる空を楽しむことが可能であり、機能性とデザイン性の両立が図られている。これにより、洗練されたアーバンスタイルを維持しつつ、実用性を高めることができる。

ルーフラックを搭載しサンルーフから空が見えるオフロードカスタム車

4. 最大積載重量150kgによる高い積載能力

このルーフキャリアは、最大積載重量150kgという高い積載能力を持つ。これは、キャンプ道具一式、カヤック、自転車、スキー・スノーボード用品といった大型のレジャースポーツ用品などを、車内を圧迫することなくルーフに積載できることを意味する。ルーフに荷物を積載することで車内スペースが確保され、長距離ドライブや大人数での移動時においても快適性が向上する。メーカーは「人も乗れるほどの堅牢でタフな設計」であると説明しており、その信頼性の高さを示唆している。

車の屋根に荷物を積み込む男性。カーキ色のボックスが複数あり、そのうちの1つを男性が持ち上げている。

5. 耐久性に優れたアルミ製素材と都市での利便性

素材には防サビ性能と耐久性に優れたアルミ製が採用されているため、雨風や塩害などの悪条件下でも安心して使用できる。また、軽量かつスリムな設計により、ルーフキャリアを装着しても走行性能や燃費への影響を最小限に抑えることが可能である。さらに、CRAFT WORKSのデモカーではルーフキャリア頂点まで約200cmに収まるよう設計されており、一般的な立体駐車場の制限である2.1m以内に対応している。これにより、都市部での日常使いにおいても利便性が損なわれることはない。

アルミ製で錆に強く、悪天候にも耐える素材を示唆する画像

立体駐車場に駐車された車。高さ制限2.1mに対応していることを示す

価格、購入方法、適合情報

CRAFT WORKSのランドクルーザー250専用スクエアフラットルーフキャリアは、現在予約販売中である。参考販売価格は98,000円からとなっている。専用設計、高品質、そしてデザイン性を考慮すると、この価格設定はコストパフォーマンスに優れていると評価できる。

価格・発売情報

| 項目 | 詳細 |

|-|

| 参考販売価格 | 98,000円～ |

| 発売状況 | 予約販売中 |

| 対応車種 | トヨタ ランドクルーザー250 |

| 適合型式 | GDJ250W / TRJ250W |

| 適合グレード | ZX / VX（GXは非適合） |

| 適合年代 | 2024年4月（令和6年4月）～ |

| 対応燃料 | ガソリン・ディーゼル両方 |

購入方法と注意点

本製品は、楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングのCRAFT WORKS公式ストアから購入可能である。

楽天市場公式ショップ: https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1535lcsrc/ Amazon公式ストア: https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVKSW2B1 Yahoo!ショッピング公式ストア: https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1535lcsrc.html

購入前には、自身のランドクルーザー250の型式（GDJ250W / TRJ250W）とグレード（ZX / VX）が適合するかどうかを必ず確認する必要がある。GXグレードには適合しないため、注意が必要である。型式は車検証で、グレードはメーカーのグレード検索サービスで確認できる。

トヨタ ランドクルーザー 250の適合車種情報を示す画像



取り付けに関するアドバイス

取り付けは、自動車整備士監修の詳しい説明書が付属しており、車体加工も不要であるため、DIYに自信のあるオーナーであれば自身で挑戦することも可能である。ただし、コンビネーションレンチ13mmフラットなど、一部付属しない工具があるため、事前に準備しておくとスムーズな作業が期待できる。取り付けに不安がある場合は、専門の業者に依頼することも賢明な選択肢である。

製品の素材、重量、耐荷重などの詳細情報

まとめ：ランドクルーザー250を個性的に彩るカスタムアクセサリー

CRAFT WORKSのランドクルーザー250専用スクエアフラットルーフキャリアは、単なる荷物積載ツールに留まらない。愛車をさらに個性的で機能的な一台へと昇華させるためのカスタムアクセサリーとして、ランドクルーザー250オーナーにとって魅力的な選択肢となるだろう。スタイリッシュなデザイン、加工不要な取り付け、150kgの積載能力、サンルーフ対応、そして都市部での使い勝手を両立した本製品は、アウトドアや日常使いで積載能力の向上と車両の個性化を求めるオーナーに推奨される。

CRAFT WORKSは、Fun Standard株式会社が展開する自動車アクセサリーブランドであり、高品質で機能的、デザイン性に優れたカー用品を提供している。より詳しい情報や他の製品については、以下の公式ショップやメディアで確認できる。

CRAFT WORKS 公式ショップ

* 楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/

* Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5

* Yahoo!：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/

CRAFT WORKS 公式メディア

* Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official

* TikTok：https://www.tiktok.com/@craft_works

* YouTube：https://www.youtube.com/@craftworks2722

このルーフキャリアが、ランドクルーザー250ライフをより快適に、よりスタイリッシュに彩る一助となることが期待される。

リリース提供元：Fun Standard株式会社