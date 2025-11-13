柴咲コウにとって5年ぶりの主演ドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よりABEMAにて無料配信）。「芸能事務所の社長」という、自身と重なる役どころを熱演している彼女に、役として、柴咲コウ本人として、「週刊誌」や「芸能界の闇」に抱く思いを尋ねた。（全4回の1回目／#2、#3、#4を読む）

柴咲コウと『週刊文春』の縁は…

――25年以上、芸能界の第一線で活躍されていますが、『週刊文春』の「原色美女図鑑」に出てくださるのは初めてですよね？

柴咲 そうですね、おそらく（笑）。長いことやっているもので、全部が全部を覚えていると、新しい物事がなかなか入ってこなくて。うまいこと忘れていっているんだと思います。

――誌面にご登場いただくのは初めてですが、間もなく配信される主演ドラマ『スキャンダルイブ』には、文春がモチーフの『週刊文潮』が登場します。

柴咲 （『週刊文潮』を手に取りながら）あはは、ほんまや！

――柴咲さんと文春の縁と言ってよいかはわかりませんが……。

柴咲 いいことだけ書いてください（笑）。

プロデューサーから「温めている企画があるんです」

――『スキャンダルイブ』では、芸能事務所の社長・井岡咲を演じられています。実業家でもある柴咲さんと通じる役柄ですね。

柴咲 お話をいただいたのは、もう数年前なんですよね。『スキャンダルイブ』のプロデューサー、藤野（良太）さんとはもともと長いお付き合いで。彼がフジテレビに在籍していた頃、ドラマ『未来日記-ANOTHER:WORLD-』（2012年）の主題歌を依頼してくださったんです。そこから私のライブツアーの映像制作を手伝ってもらうようになって、「柴咲さんとまた面白いことを一緒にやりたい。温めている企画があるんです」と。その後しばらくして「ぜひ読んでください」とプロットを渡されました。当時から井岡さんの設定はほぼ固まっていたかな。

――全6話すべての脚本をお借りしたのですが、「まずは1話だけ」と読み始めたら止まらなくなり、うっかり終電を逃してしまいました。ここ最近の文春砲総ざらいというか、世の中の揺れ動きが鮮やかに映し出されていて。

芸能界の改革・改善しなくてはいけない面が浮き彫りに

柴咲 「何年も前から企画していたドラマなのに、すごいタイミングだよね」と藤野プロデューサーとも盛り上がりました。

今、芸能界は過渡期にあるのかなと思うんです。これまではある種「閉ざされた空間」で、業界内のセオリーや慣習、横の繋がりといった、「外の人には知らされていない常識」がありました。私は幸い、汚いところにあまり触れずに来られましたが、芸能マネジメントを始めてから見えてきた部分も実際あります。どの業界でも「してもらった」「意図を汲んでもらった」ことに対して“恩返し”をする文化はあると思うんですけど、ちょっと行きすぎな面があるのかな、とか。

それこそ文春さんのスクープなどによって、芸能界の改革・改善しなくてはいけない面が浮き彫りになってきている。その意味でも、今届けるべきドラマだなと思います。

演じる役と自身で重なる部分

――柴咲さんが演じる井岡社長は、芸能界を牛耳る大手「KODAMAプロダクション」でマネージャーを務めたのち、事務所「Rafale」を立ち上げます。柴咲さんご自身も、スターダストプロモーションから独立して、レトロワグラース株式会社を創設されましたよね。重なる部分があったのでは？

柴咲 井岡さんはKODAMAプロの児玉蓉子社長（演：鈴木保奈美）とバチバチですけど、私はまったく違う、とても恵まれた環境でして（笑）。スターダストでは藤下（良司）さんというチームマネージャーにずっとお世話になりまして、私にとっては「芸能界での育ての親」なんです。独立した後も彼への信頼は揺るぎないですし、年に1回は必ず会っているくらい仲が良くて。

それに、井岡さんはマネジメントサイドでずっと働いてきた人。私のように自分がプレイヤーではないんですよね。やっぱり表舞台に立つ人間にしかわからない孤独とか、センシティブな部分はあるわけですよ。マネージャーに「この仕事、やった方がいいよ」と言われても、逡巡してしまうこともあって。そこはもう、どうしたって理解してもらえない領域なんです。

でも井岡さんは「本人の不安をどうしたら払拭できるだろうか」と、迷いを一緒に掘り下げてくれる。プレイヤーを尊重して寄り添ってくれるんです。私の周りにもいてほしいなと感じたくらい「真心」がある人ですね。

――そんな井岡社長が大切に育てている俳優・藤原玖生（演：浅香航大）のスキャンダルをちらつかせるのが、『週刊文潮』の記者・平田奏です。もうひとりの主人公ともいえる奏を演じられた川口春奈さんとの「対決」はいかがでしたか？

柴咲 憎たらしい顔をしてくださるわけですよ（笑）。「この記者、人を舐めてるなぁ」という。私もこれまで実際にそういった経験があるにはあるので、「いたいた、いきなり目の前に現れて、なんかペロッと失礼なことを言って去っていく人」みたいなね。リアルな記憶と感情を引き出してくれる、いいお芝居をしてくれましたねぇ、春奈ちゃんは。

