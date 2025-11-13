〈「今、芸能界は過渡期にあるのかなと思うんです」柴咲コウが見た業界の“行き過ぎた面”「どの業界にも“恩返し”をする文化はあると思うんですけど…」〉から続く

柴咲コウにとって5年ぶりの主演ドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よりABEMAにて無料配信）。「正義か／悪か」という二元論がちょっと苦手、真実は人の数だけある――と語る彼女は、最新作にどのような思いを込めたのだろうか？（全4回の2回目／#1、#3、#4を読む）

【画像】「スキャンダルイブ」に出演する柴咲コウの写真を一気に見る



「柴咲コウがディレクターを務めるサステナビューティーファッションブランドMES VACANCES(ミヴァコンス)提供」

◆◆◆

自動再生のように言葉が出てきた最終話のクライマックス

――主演ドラマ『スキャンダルイブ』はスリリングな展開が続きます。思い入れのあるシーンは？

柴咲 （鈴木）保奈美さん演じる蓉子社長との対峙は見どころですね。彼女は芸能界随一のバックとコネクションを持っていて、圧倒的な強者。もう第1話の冒頭から井岡さんと火花を散らしていますが、それがどう転がっていくのかという。

それとやっぱり最終話のクライマックスは印象に残っています。ネタバレになるので多くは語れませんが、台詞の途中からふーっとゾーンに入るというか、自動再生のように言葉が出てきて。

――自動再生？

柴咲 俳優あるあるなんですけど、何も考えていないすごくニュートラルな状態なのに、台詞がちゃんと出てくることがあるんです。頭の中で反芻せずに、そのままスーッと降りてくる感覚。これがすごくいい状態で、クライマックスではまさにそこへ至れたなと思います。

良くも悪くも、週刊誌のペンの強さをすごく感じる

――「真実は秒で変わる。」のキャッチコピーどおり、本当に最後の最後まで、謎が謎を呼び、真相と思っていたものがひっくり返っていきますよね。

柴咲 映画『でっちあげ』でも描かれていましたが、真実は人の数ほどあるんですよね。ある出来事をどう切り取って伝播させるかで、大多数の意見や感情も変わっていく。その意味では、週刊誌のペンの強さをすごく感じます。良くも悪くも、ですけど。

私、昔から「正義か／悪か」という二元論がちょっと苦手で。どんな物事も人間も、完全には色分けできなくて、マーブル模様なんじゃないかなと思うんです。言葉面だけ見ればどう考えたってAさんに落ち度があっても、その真意や「そう言わせてしまった背景」まで考えると、Aさん＝悪とは言い切れない。一面だけじゃ評価できないんですよ。

単純な落としどころはない、世界の見方を変えてくれる作品

――『スキャンダルイブ』のキャラクターは、まさにマーブルな人物造形だと思います。回を重ねるごとに新たな顔が見えてきて、簡単には善悪に振り分けられない。

柴咲 「悪とされていたものは実は善でした！ 以上、終わり！ スッキリ！」という単純な落としどころではありませんからね。観る人それぞれに判断を課すというか、「あなたならどうしますか？」と問いを提示する物語かなと思います。

――自分の価値観まで揺さぶられるドラマだと感じました。

柴咲 これまで疑いもしなかった大前提、常識を覆す力がありますよね。ひとつのスキャンダルから物語が始まって、その真相を追ううちに、問題の裏側や根幹まで露わになっていく。「それすらも刷り込まれていたのか！」と世界の見方を変えてくれる作品です。

デビュー前から聴いていたKICK THE CAN CREWとの共作

――ドラマに寄せ切って作詞されたという主題歌「Awakening（feat. LITTLE）」についても伺えますか？ 「KICK THE CAN CREW」のラッパー、LITTLEさんによるラップも聴きどころです。

柴咲 LITTLEさんの世界観を打ち出した、畳みかけるような高速ラップ、最高ですよね。実は私、10代の頃からジャパニーズヒップホップが好きで。それこそ芸能界デビューする前からKICK THE CAN CREWさんの曲を聴いていたんです。それがまさか、フィーチャリングとしてご一緒できる時が来るなんて。「長くやっているとこんなご褒美があるんだなぁ」と喜びをかみしめました。

――素敵なお話ですね。ラップはLITTLEさんが、メロディーラインの作詞は柴咲さんが書かれたのでしょうか？

柴咲 そうですね。共作というかミックスというか、自分のパートは自分で書く、というスタイルで。ほぼ同時進行で、特に示し合わせたわけでもなかったのですが、LITTLEさんが書き上げてくださったリリックが私の詞とすごくマッチしていて。「同じ方を向いて書けていたんだな」と嬉しかったです。

あらゆる声を混ぜこぜにして作りました

――柴咲さんが作詞において「核」とされたものは？

柴咲 音のイメージをそのまま活かしたかったんですよね。なるべく韻を踏むというか、延々とループする感じ？ 念仏みたいになるといいなって（笑）。

――一曲の中に、さまざまな立場、多様な目線からの声が詰め込まれていて、洪水のようにわっと押し寄せてくるようでした。

柴咲 フルで聴くと、より“言葉が溢れている”曲なのが伝わると思います。ドラマの主役である井岡咲の思いから、タレントの思い、ひいては業界全体や世の中に対して抱いている思い、「こういう風潮ってやりすぎじゃない？」といった客観的な思いまで、あらゆる声を混ぜこぜにして作りました。そして、「今はまだ声を発していない人」の思いも。

――というと？

「どうか一言でも…」詞に込めた願い

柴咲 サイレントマジョリティーというか、思いを持ちつつも行動には出さず、世の中を静観している人も多数いるわけですよね。この現代、どうしたって情報や人の意見は入ってくるし、何も影響を受けずにいるのは難しいじゃないですか。そんな中で「彼らの基準はどうなってきているのかな？」「どんな思いを秘めているのかな？」と。

当然ながら、彼らもこの社会の一員で、実はものすごい重要人物。特に今はSNS社会だし、どんなに軽くて何気ない呟きでも、発せられた言葉には周囲の反応を変える力が宿ります。「彼らが沈黙を破って思いを発信する時、どうか一言でも、その力を良い方向に使えますように」という願いを詞に込めました。

〈「柴咲さんってこういう人だよね」「そんな一面があるんだ」…自分の性格をイメージで決めつけられた柴咲コウが芸歴25年以上かけてたどり着いた“芸能人の真理”〉へ続く

（「週刊文春」編集部）