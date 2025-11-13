〈「柴咲さんってこういう人だよね」「そんな一面があるんだ」…自分の性格をイメージで決めつけられた柴咲コウが芸歴25年以上かけてたどり着いた“芸能人の真理”〉から続く

5年ぶりの主演ドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よりABEMAにて無料配信）に主演した柴咲コウは、今までに「よくそれでやってこられたね」と言われたことがあるという。その時、柴咲が思ったことは、そしてなぜ群れずにたった一人で厳しい業界を生き抜くことができたのか。

「表現」と「ビジネス」で頭をスイッチ

――俳優、歌手でありながら、アパレルブランド「MES VACANCES」などを展開するレトロワグラース株式会社の代表取締役でもあるわけですが、「表現」と「ビジネス」でモードを切り替えていらっしゃる？

柴咲 それは確実にあります！ というか、頭をスイッチできないと追いつかない。会社の運営はちょっと左脳的になる必要があるんです。感性だけでは成り立たないので。だからクランクアップした次の日に会議、というのは結構難しくて。

――役として別の人間を生きていたわけですしね。

柴咲 そうなんですよ。役を引きずるタイプじゃないと思っていたんですが、それでもやっぱり残っちゃうものだなと。でも『スキャンダルイブ』の井岡さんは、社長という点では私と地続きな役なので。撮影の合間でも「じゃあ会議しようか」とスムーズに移行できました（笑）。

会社の運営は周囲のサポートがあってこそ

――社長としての在り方は、井岡さんと重なる点はありますか？

柴咲 私も彼女も、周囲にすごく助けられている。井岡さんでいえば、橋本（淳）さん演じる副社長の香川が献身的にサポートしてくれているわけで。作中ではあまり描かれていませんが、きっと井岡さんが独立してからずっと、ある意味で妻のように支えてくれていたと思うんですよね。

私も当然、会社の運営は一人では絶対にできません。取締役やスタッフあってのレトロワグラースです。創設当初は手探りだったのもあって、「ついてこい！」とワンマン寄りでやっていこうとしたんです。『スキャンダルイブ』でいえば、KODAMAプロの蓉子さんが割とそのタイプかな。私も「自分が何とかしなくちゃ」と意気込んでいました。でも徐々に「やっぱり違うかも」と学んできて。この数年は「任せる！」をキーワードにしています。

「来るもの拒まず去るもの追わず」の精神を受け継いでいる

――経営者として大切にされていることは？

柴咲 『スキャンダルイブ』でも描かれていますけど、結局は人間性なんだよなぁ。おそらく井岡さんも私と同じ心境だと思うけれど、自分が「信頼される大きな人間」になれるかどうか、試しながらやっているところがあります。

――井岡さんはタレントから信頼されるとともに、「タレントを信じる」社長でもありますよね。そこもトップに立つ人間としては欠かせないポイントなのかなと。

柴咲 もちろん、どこが信じられる要素か、本当に疑う余地はないのか、分解していく必要はあるでしょうね。でもきっと、井岡さんは「信頼に足るかどうか」を直感的にわかっていたと思う。「これまでの君を知っているから」という積み重ねもありますし。だから、スキャンダルが露呈して大事件になろうと“タレントに寄り添い続ける”選択ができたんじゃないかな。

じゃあ自分が同じように振り切れるかと言ったら、意外とドライなところがあるからな（笑）。スキャンダルはともかく、タレントが自分の意志で「退所したい」と言うなら引き止めないかも。スターダスト時代の育ての親、藤下さんの方針も「来るもの拒まず去るもの追わず」だったんです。私もその精神を受け継いでいます。

――去るもの追わず、とのことですが、未練は生じないんですか？

柴咲 ない。去りたいんだったら、もう未練を残す意味がない！

悪しきブラック契約はなくしていかなきゃいけない

――相手の意志の尊重でもありますね。「あなたがそう決めたのなら」という。

柴咲 そう。結局は人対人の関係性ですけど、遺恨なく卒業していってほしいし。あとはやっぱりね、業界としては色んなチームやプロダクションがあって、ちょっとがんじがらめな部分もあったと思うんですよ。そういう悪しきブラック契約はなくしていかなきゃいけない。

――以前、「原色」の撮影でお世話になったプロダクションの代表が「芸能界はクソに満ちた肥溜めで、俺たちはその中で一筋の光を探しているんです」とおっしゃっていました。柴咲さんがよく唱えている「不屈の精神」という言葉からも、業界の暗部を勝手に想像してしまいます。

「一人が好き」でも「甘え上手になりたい」

柴咲 あはは、まぁね、有象無象ですよ。ただ私はね、一人が好きなんで。つるんで生きていないから。それこそ16歳でスターダストにレッスン生として所属した時から、集団行動が無理で。そもそも学校にもなじめなかったのに、ここへ来てまたアイドルグループみたいな感じでみんなで何かを作り上げるなんて、決定的に「向いてない‼」って。

それで早々にマネージャーの藤下さんに「私、向いてない」って打ち明けたら「あぁ、いいよ。じゃあ抜ければ」ってあっさり（笑）。3カ月で辞めました。「我慢してやりなさい」と強要されなくて、ありがたかったというか「よかったぁ」みたいな。

――「一人が好き」とのことですが、群れずにやっていく厳しさは感じませんか？ 強者に与しない者への風当たりというか、芸能界の第一線でぶれない芯を通し続けるのは、ものすごく困難なのではないかと想像します。

柴咲 何人かに言われましたよ、「よくそれでやってこられたね」って。『スキャンダルイブ』の井岡さんも、したたかになりきれない、ちょっと不器用なところがあるんですよね。そこは自分に似てるかも。

――ご自身の信念を曲げられない、ということ？

柴咲 うん、そう。甘え上手になりたいな、みたいな（笑）。したたかに立ち回るって、ある意味の賢さだと思うんですよね。自分にはできないぶん、余計に「すごいなぁ」と思う。他の誰かに迎合するのは得意じゃないから。

――グループレッスンを3カ月で辞めたほどですもんね。

柴咲 そう。「なのにこの芸能界でよくやってきたね」と言われたら、「確かに！」としか言えない（笑）。でも、そんな16歳が大人になって、これからも歳を重ねて、この色々と狭い業界に居続けるのも意味があるし、誰かの居場所になっていけるかもしれませんよね。「こういう人がいても面白いじゃん」と思ってもらえたらいいな。

最近、座ることを覚えました（笑）

――俳優、歌手、経営者と多忙を極めていらっしゃいますが、息抜きの時間は？

柴咲 今まで私、家に帰っても座らなかったんですよ。睡眠は8時間くらいちゃんととることもあるんですけど「それ以外は動いていないと！」って、ずっと立ち働いていて。

だけど最近、座ることを覚えたんです（笑）。一人掛けのソファを買って、そこに腰かけてドラマを観るのがめちゃくちゃ癒し。「あぁ、時にはこういう安らぐ時間も必要なんだなぁ」と思えるようになってきました。

