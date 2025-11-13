〈「週刊誌のペンの強さをすごく感じます。良くも悪くも、ですけど」“昔から「正義か／悪か」という二元論が苦手”と語る柴咲コウが主演作『スキャンダルイブ』に込めた思い〉から続く

事実より「人の思い」、人の感情にゆだねることで成り立っている職業――自らの仕事をそう説明する柴咲コウ。だがその境地にたどり着くまでには長い年月が必要だった。5年ぶりの主演ドラマ『スキャンダルイブ』（11月19日よりABEMAにて無料配信）の撮影を振り返りつつ、初めて登場した週刊文春『原色美女図鑑』（11月20日号）、さらには自らの“仕事”について語った。（全4回の3回目／#1、#2、#4を読む）

「スキャンダルイブ」©AbemaTV,Inc,

「なんだよ、この野郎！」ってエネルギーにする

――ちなみに率直なところ、柴咲さんご自身は「週刊誌」に対してどんな印象をお持ちですか？

柴咲 それはまぁ、私みたいな仕事をやっている人に聞くのは愚問かもしれないですね（笑）。

――週刊誌記者のお前が言うなという話ですが、心無い記事もありますからね……。

柴咲 「悪意あるよね」、みたいなね。やたら人相悪い写真使ったり（笑）。「あえてやってるでしょ、これ」って。

――精神を揺さぶられることもありますか。

柴咲 いや、栄養にしかならない。私は反骨精神の塊だから「なんだよ、この野郎！」ってエネルギーにする。そこは強いかなぁ（笑）。それと結構真面目なので、つつかれて「あ、ここは図星だな。痛いな」とハッとしたら素直に改善します。「より良い結果をちゃんと出していく、以上！」って感じ。

必要とされているのは事実ではない

――「糧にしていく」姿勢は、芸能界に入られてからずっと？

柴咲 反論したいと思った時期もありましたよ、20年以上遡れば。でもある時「事実が求められているわけじゃないんだな」と気付いたんです。だったらむきになって対抗してもエネルギーの無駄だから、ほっといた方がいいかって。

――「必要とされているのは事実ではない」、重い言葉ですね。面白おかしさ重視というか、大衆の興味関心を掻き立てることが優先される。

柴咲 事実より「人の思い」なんですよね。まして私たち芸能人は“夢を売る職業”とも捉えられるわけで、「違うんです、本当の私はこうなんです！」とは主張しづらいし、それを言っちゃうのも野暮なのかなぁって（笑）。感情の機微、繊細なニュアンスを物語や音楽に変換して見せていく仕事だから、数学や物理のように確固たる答えがあるわけじゃない。人の感情にゆだねることで成り立っている職業なので。

凝り固まったイメージを逆手にとる

――「好感度」「清純派」など、他者からのイメージと不可分なお仕事ですよね。

柴咲 「柴咲さんってこういう人だよね」と決めつけられたり「そんな一面があるんだ」と驚かれたりね。やっぱり最初は「何が意外なの？ 私はずっとこうなんだけど」と戸惑いましたけど、今は「ま、いっか。イメージが羽ばたいていくのは、それはそれで」というスタンスです。

むしろ逆手にとって、イメージが凝り固まってきたら、まったく違う顔を見せられる作品に挑むんです。「最近、いい人の役が多すぎたな」という時は、『でっちあげ』の（氷室）律子みたいな役をやりたくなるんですよね。

――律子は本当に恐ろしかったですね。瞬きもほぼしないし。

柴咲 そこはちょっと意識しました（笑）。

――「自分が生きたい物語」を芯から信じている人間で、それゆえの凄味がありました。ただ、柴咲さんご自身はおそらく、律子を悪者として演じていないのかなと。

柴咲 うん、そうですね。律子を心の底から信じていないと、変な違和感が生まれちゃうかなと思って。「誰がなんと思おうと我が道を行きます」の精神で演じました。

訴える先が特定の何かに一極集中してしまうのも危うい

――『でっちあげ』は「誤報」や「過熱報道」の恐怖と脅威、ジャーナリズムの在り方を突き付けられる作品でした。作品に関連してお聞きしたいのですが、「警察が動いてくれないから、週刊誌に訴える」というのはどう思われますか？

柴咲 法として本来裁かれるべきなのに「いっこうに着手されない」「黙認されていない？」という問題はありますよね。日本は島国というのもあってか、和を乱さないように口を閉ざす傾向がありますし。

でも見て見ぬふりをしたことがひいては大事になってしまうわけで、当事者であれ周囲の人であれ、声を上げることをためらわずにいられる世の中であってほしい。ただ、その術が週刊誌など特定の何かに一極集中してしまうのも危ういかな、とは感じますね。だからやっぱり、みんなで考え続けなくてはと思います。政治なり環境なり、もっと他のトピックにも目を向けていくことも含めて、世の中の認識をみんなで醸成していければいいですよね。

ナチュラルな“今の自分”を表現したかった

――今回初めてご登場いただいたカラーグラビア「原色美女図鑑」では、また新しい柴咲コウさんに出会えたように思います。どこか中性的なビジュアルで。

柴咲 新たな柴咲コウを見せたいという意気込みではなく、ナチュラルな“今の自分”を表現したかったんです。お話ししたように、パブリックイメージや一回浸透した印象って、結構根強く残るんですよ。そうすると乖離が生まれるんですよね、自分の中で。素の私は、新しいエッセンスも入って変化してきているのになって。

そもそも型にはまるのが好きじゃないから、この仕事をしているわけで（笑）。役や曲によっていろんな人に入ることができて、そこで学びを得られるのは、変化し続けたい自分にちょうど合っているんです。だから「退屈だな」と感じるものからは脱却したくなる。例えば、舞台挨拶はドレッシーに、というのも25年以上やっているとつまんなくなってくるんですよ（笑）。ちょうどここ2〜3年は「当たり前になってしまったものを変えたい」という意識がすごく高まりました。

「40代は肌を露出すべきじゃない」は刷り込み

――衣装は古着がメインでした。それを新鮮に着こなす、というのも象徴的ですね。

柴咲 「90年代に着てた〜！」みたいなテイストを、あえて今取り入れたりしているんです。ウエスタンっぽいデニムなんかは、私としてはもう2周、3周目くらいなんですけど（笑）、これを「新しい」と感じる世代もいるわけで。古臭い意識のままだったら挑戦しづらいアイテムだけれど、自分がフレッシュでいれば新鮮に纏える。そう在れているかを確かめる機会でもありました。

――ブラックのドレスも、ハードなニュアンスに目をひかれました。腕や脚の肌見せにも媚びない強さが感じられて。

柴咲 「40代は肌を露出すべきじゃない」とか言われますけど、それもまた刷り込みですよね。守りたい人は守ればよいと思いますが、私は攻めたいんで（笑）！

色んな人がいていいじゃん、って思います。「みんなと一緒の方が安心する」というのもひとつの価値観だし。ただ、「知らず知らずのうちに、世間に合わせて自分を押し殺して生きてない？」といったん立ち止まって、“私が本当に好きなもの”を一個一個確かめてみるのも面白いんじゃないかな。意外とショッキングピンクが好きだな、とかね。これから歳を重ねていっても、凝り固まらずにフレキシブルであり続けたいなと思います。

【原色美女図鑑（『週刊文春』11月20日号掲載）】

写真 高倉 夢

ヘアメイク SHIGE

スタイリング 柴田 圭

衣装協力 BerBerJin／BerBerJin YUHODO／memo／PRMAL／Rieuk／Ann Demeulemeester

（「週刊文春」編集部）