NY識者が訴えた山本由伸への“出し惜しみ”　ヤ軍が敗れた2年前の争奪戦に異論「カネは関係ないというのは無理だ」

ドジャースで声価を高める山本(C)Getty Images

1点ビハインドの9回一死という崖っぷちの状況から試合をひっくり返したドジャースの劇的なワールドシリーズ制覇にあって、異彩を放った山本由伸への声価は高まった。

【写真】もらい泣き必至…ユニホームの袖で涙を拭う山本由伸をチェック

内容は登板毎に洗練されていった。ドジャースが連覇をやってのけた今ポストシーズンで、山本は6試合に登板して5勝（1敗）をマーク。防御率1.45、WHIP0.78、2完投と圧巻のスタッツを記録。さらにブルージェイズとのワールドシリーズでは中0日での連投を含む3試合に登板し、防御率1.02、WHIP0.68、被打率.169と支配的な投球を披露した。

短期間で37.1イニングをほぼ休みなく戦い抜いた。そんな剛腕のタフネスは米球界を仰天させ、23年12月に締結した12年総額3億2500万ドル（約495億円＝当時のレート）の正当性を再評価させるものとなった。

ドジャースと契約した当時の移籍事情を知る識者からは、山本の存在を羨む声が上がった。ニューヨークのスポーツ専門局『YES Network』の名物実況で、フリージャーナリストでもあるマイケル・ケイ氏は、米スポーツ専門局『ESPN』のポッドキャスト番組で「ヤンキースは壁だったはずなんだ」と指摘。贔屓球団であるヤンキースが獲得に至らなかったことを悔やんだ。