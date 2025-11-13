日本陸上競技連盟は12日、日本陸連アスレティクス・アワード2025のアスリート・オブ・ザ・イヤーおよび優秀選手賞のノミネート選手、新人賞および特別賞の受賞者を発表しました。

アスリート・オブ・ザ・イヤーには4人がノミネート。

9月に東京で行われた陸上世界選手権で男子110mハードルで13秒18で5位入賞を果たした村竹ラシッド選手（JAL）。世界大会2連続での入賞となりましたがメダルまで0秒06と僅差だったこともあり、レース直後は泣き崩れていました。

同大会でメダル獲得した男子35km競歩で銅メダルの勝木隼人選手（自衛隊体育学校）、女子20km競歩で日本記録を更新し、銅メダルを獲得した藤井菜々子選手（エディオン）もそろって名前を連ねます。

その外は第108回日本陸上競技選手権大会・20km競歩において1時間16分10秒で世界新記録を樹立した山西利和選手（愛知製鋼）となります。

各賞の受賞者は29日に行われるアスレティクス・アワードにて発表されます。

また、新人賞には4選手が受賞しました。その1人、清水空跳選手（星稜高校）は、インターハイで男子100mで10秒00と高校記録を樹立。さらにU20日本記録も持っています。香港2025 U20東アジア選手権では銀メダルを獲得しています。

▽アスレティクス・アワード2025

【アスリート・オブ・ザ・イヤーおよび優秀選手賞ノミネート選手】

勝木隼人（自衛隊体育学校）、藤井菜々子（エディオン）、村竹ラシッド（JAL）、山西利和（愛知製鋼）

【新人賞受賞】日本陸連選出:古賀ジェレミー（東京高校・ダイヤモンドアスリート）、坂ちはる（大阪体育大学）東京運動記者クラブ選出:清水空跳（星稜高校）、小林香菜（大塚製薬）