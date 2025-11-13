年金月16万4000円「週2回スーパーでパート。旅行や趣味の手芸が楽しみ」65歳女性の老後
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（68歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：550万円
現在の預貯金：1200万円、リスク資産：300万円
これまでの年金加入期間：国民年金120カ月、厚生年金360カ月
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金保険約1万2000円
配偶者の年金や収入：年金16万5000円、給与収入5万円
その理由として「年金だけでは生活に余裕はありませんが、生活費の大部分を賄えているので、まあまあ不安なく過ごせています」と語っています。
ひと月の支出は約「18万円」。本人の年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
年金以外に「週2回、生活費の足しにするためスーパーでパート」をして収入を得ているそうで、「仕事内容はレジ業務や商品整理」だといいます。
年金生活においては「電気やガスをこまめに消す、水道は無駄遣いしない。買い物は特売日やポイントを活用」して出費を抑えているとのこと。
今の生活については「（特別な支出があると）年金だけでは月の支出がギリギリになることがあり、医療費や急な出費に不安があります。また、将来の物価上昇や介護費用も心配」とコメント。
一方で「孫と過ごす時間や友人とのおしゃべり、旅行や趣味の手芸を楽しんでいます」と今の年金生活の喜びも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
年金で足りない支出については「貯蓄から引き出し」て賄っているという投稿者。
現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと貯蓄や投資をしておけばよかった。特に老後資金や医療費の準備を早く始めていれば、年金だけに頼らずもっと安心して暮らせたと思います。健康管理にももっと真剣に取り組んでおけばよかった」と後悔を吐露。
