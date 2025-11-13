テレ東・中根舞美アナ、田中瞳アナのように“経済畑”に進むのは「ちょっと…遠慮します」
テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、11月11日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。田中瞳アナのように“経済畑”とに進むことは「ちょっと……遠慮します」と語った。
田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場し、「アナウンサーの本道を歩いている」と紹介される。
田中アナも、これまで大江麻理子アナが務めていた「ワールドビジネスサテライト」のメインキャスターの1人となったことで、「座る席が替わるだけで、とんでもない緊張感で。何かあったら全部自分が請け負うという緊張感、責任と日々戦っております」とコメント。
伊集院光が「今後さ、中根（舞美）アナがこの（経済畑の）コースに入ってくることはあるの？」とたずねると、中根アナは「あんまり、考えてないんじゃないですかね、会社は」「私はちょっと……遠慮します」と笑って拒否した。
田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場し、「アナウンサーの本道を歩いている」と紹介される。
伊集院光が「今後さ、中根（舞美）アナがこの（経済畑の）コースに入ってくることはあるの？」とたずねると、中根アナは「あんまり、考えてないんじゃないですかね、会社は」「私はちょっと……遠慮します」と笑って拒否した。