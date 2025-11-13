一瞬の希望も崩壊。「一生治らない」親友の遅刻グセに見切りをつけた理由【ママリ】

「直った」と信じたのに...。遅刻が治らない親友とついに「絶交」へ

この漫画は、著者･まえだ永吉(＠eikiccy)さんが描く、友情物語です。長く付き合っている友だちがいる場合、お互いの「ダメなところ」も許し合えているケースってありますよね。時間にちょっとルーズなところとか、負けず嫌いなところとか…。ただ、そうした欠点も「お互いさま」と思えているうちは良いですが、一方が損ばかりしているような関係になると「いい加減にして」と言いたくなるもの。そんな関係がさらに続けば、いくら長い付き合いでも距離を置きたいと思われるのは仕方ないのではないでしょうか。

主人公の杉浦さほには、新井ふうかという中学のころからの友人がいます。同じ趣味をもつことから社会人になって2人で遊ぶ頻度が増えたさほとふうかですが、性格は真逆です。ふうかは約束の時間10分前には待ち合わせ場所に到着したいタイプで一方のふうかは遅刻の常習犯。





毎回のように大幅な遅刻をしてくるふうかにさほはとうとうブチ切れ。いつも何だかんだ許してくれていたさほに激怒されたことで、ふうかの遅刻グセは一時的に改善しました。「これで直ったなら友人関係は続けられる」と安堵していたさほでしたが…？

ふうかに対して、2人で会う時の時間の管理を散々伝えてきたさほ。しかしふうかの遅刻グセは結局元通りになってしまいました。遅刻をした際に連絡をしないことについては、ふうかにも言い分はあるようですが、それでも「全く連絡しない」というのは待っている方からすれば「あり得ない」ことでしょう。



今回が初めてだったり、本当にたまにしか起こらないことであれば、さほもここまで怒らなかったかもしれませんが、ふうかの場合はこれが毎回なので、長い付き合いでもさほはふうかに愛想をつかしたようです。



時間とお金については、どんなに親しい間柄でもトラブルのもとになりやすいもの。相手に甘えずしっかり自己管理をしたいものです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）