トヨタ「“新たな”ハイエース」世界初公開！ 4ナンバーサイズで荷室が広々＆フロントエンジン搭載へ!? 1人乗りも存在する新型「働くクルマ」がスゴい！

1人乗りも存在する新型「働くクルマ」がスゴい！

トヨタの商用バン「ハイエース」は、ビジネスのパートナーから趣味の相棒まで、幅広いユーザーから高い支持を集め続けています。

現行モデルの「200系」は2004年にデビューし、すでに20年以上が経過しているにもかかわらず、その人気は衰えることを知りません。

【画像】超カッコいい！ これが新たな「ハイエース」です！ （30枚以上）

そんなハイエースの名を冠したコンセプトカーが「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で世界初公開され、多くの話題と注目を集めています。

1人乗り!? 「ハイエースコンセプト」（ジャパンモビリティショー2025）

この「ハイエースコンセプト」は、前回の「JMS2023」でトヨタが披露したコンセプトカー「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」がベースとなっており、今回、そのロング版とスーパーロング版にハイエースコンセプトの名前が与えられました。

そのためフロントマスクはカヨイバコと共通したものとなっていますが、ハイエースコンセプトと名前を変えた2台はかなり現実的なスタイルとなっています。

現在のハイエースはフロントシートの下にエンジンが収まる、いわゆる「キャブオーバータイプ」と呼ばれるレイアウトを採用していますが、ますます厳しくなるこれからの安全基準に合致させることは難しく、ハイエースコンセプトはフロント部分にエンジンを搭載するレイアウトを検討しているようです。

パワートレインは、電気自動車（BEV）やハイブリッド（HEV）、燃料電池自動車（FCEV）といった電動化はもちろんのこと、さまざまな国と地域で愛されるハイエースだけに純然たる内燃機関（ICE）も搭載できるようなマルチに対応できるプラットフォームが採用されるとのこと。

JMS2025で展示されたロング版（標準ボディ）は建築現場などで使われるシーンを想定した“働くクルマ仕様”となっており、車内には棚が設置され、助手席は備わらない（もしくは格納されている）ワンシーター仕様。助手席側はピラーレスの大開口部とすることで、長さのある脚立などもそのまま積載できることをアピールしていました。

一方、ハイルーフのスーパーロング版は移動診療車として展示され、助手席はリフトアップチルトシート、後席はベッドとしても使える横向きに座れるベンチシートを採用し、運転席を後ろ側に回転することで、医師と患者が向かい合えるような提案がおこなわれています。

さらにリアゲートには薬剤師とオンラインでやり取りができるように大型モニターが設置されており、さまざまな使い方を想定したものとなっていました。

※ ※ ※

前回のカヨイバコから比べるとグッとリアリティのあるスタイルとなったハイエースコンセプトですが、開発側としては、このモデルも従来のハイエースと同じく４ナンバーサイズで同等の荷室空間を実現しつつフロントエンジンレイアウトを両立させたいと話していました。

その辺りも含めて、今後のハイエースの展開に期待したいところです。