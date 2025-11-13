日本代表は１２日、千葉市内で１４日のガーナ戦（豊田ス）に向けて、大部分を非公開として練習した。初招集のＦＷ北野颯太（２１）＝ザルツブルク＝は１８日のボリビア戦を含む１１月の２連戦でのＡ代表デビューが濃厚。約７か月後に迫る北中米Ｗ杯本大会での滑り込み選出へアピールを誓った。同じＣ大阪出身のアタッカー、ＭＦ南野拓実（３０）、香川真司（３６）らはデビュー直近のＷ杯代表でメンバー入りできなかった例がある中、“ジンクス打破”に挑む。

２１歳の才能あふれるアタッカー・北野は初めて屋外での練習となったピッチでハツラツとした動きを見せた。「選ばれた時はすごくうれしかった。他の選手のレベルも高く、クラブとはまた違う刺激を受けた」と目を輝かせた。

現代表の南野、元代表の香川と同じＣ大阪出身で日の丸を背負う。偉大な先輩である２人はそれぞれ１９歳（香川は０８年）、２０歳（南野は１５年）でＡ代表デビューも、香川は１０年南ア、南野も１８年ロシア大会のメンバー入りは逃している。

そのジンクス打破へ北野は「ここで呼ばれたからには（Ｗ杯を）目指さないといけない。スタートラインに立てたので、このチャンスをつかめるかは自分の力次第」と見据えた。シャドー（攻撃的ＭＦ）での起用が有力で「自分にしか出せないものを出せれば。狭いスペースで球を受け、ゴール前に入る最後の質を求めていきたい」と誓った。

６月に南野も在籍したオーストリア・ザルツブルクへ移籍すると、１１試合４得点と活躍。「欧州のスピード、球際の激しさを毎試合のように感じられるのは大きい」。先輩・南野からは、代表チームのプレー面や欧州での語学の大切さなどを伝授された。１０月には１歳上のＤＦ鈴木淳が代表で評価を上げ「僕自身もチャンスが転がっている」。北中米Ｗ杯本大会へ滑り込み選出を狙う。（岩原 正幸）

◆Ｃ大阪出身選手 代表デビュー後のＷ杯選外

▽南野拓実 １５年１０月８日・イラン戦（当時２０歳）でデビューしたが、１８年ロシアＷ杯は選外。初選出は２２年カタールＷ杯。

▽香川真司 ０８年５月２４日・コートジボワール戦（１９歳２か月）でデビューし、２年後の１０年南アフリカＷ杯は代表落ち。初選出は１４年ブラジルＷ杯。