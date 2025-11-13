11月6日に開かれた米電気自動車大手テスラの年次株主総会において、CEOであるイーロン・マスク氏（54）に対する巨額の報酬プランが承認された。全12段階に設定された目標を達成するたびに増額される報酬は最大で1兆ドル（約153兆円）に及ぶという。仮にすべての目標を達成した場合、1日に得られる額は日本円で400億円を超えるというから、スケールが違いすぎて理解が追い付かないが、なぜこのような巨額の報酬プランが策定されたのだろうか。マネックス証券の岡元兵八郎氏の最新レポートをお届けする。

【写真を見る】イーロン・マスクに課された12のマイルストーン【図解】

目標達成で約60兆円の純資産が3倍以上に？

1970年代にアメリカで放送された人気テレビドラマ「The Six Million Dollar Man（600万ドルの男）」をご存じでしょうか。NASA（アメリカ航空宇宙局）のテストパイロットである主人公が事故で重傷を負い、米国政府により600万ドルという巨額を投じられサイボーグとして再生されるという物語です。バイオニック（人工生体）技術によって超人的な力と俊敏さを得た彼は、国家の極秘任務に挑みます。

それからおよそ半世紀が経ち、アメリカに新たな“超人”が現れました。その名は――テスラCEO、イーロン・マスク。

テスラは先週の株主総会で、マスク氏の業績連動型報酬プランを75％超の賛成票で承認しました。このプランは、マスク氏に対して発行済み株式の最大12％に相当する新株、つまり総額約1兆ドル（約153兆円）規模の株式報酬を、最長10年にわたり付与するという前代未聞の内容です。

フォーブス誌によれば、2025年半ば時点でマスク氏の純資産はおよそ4000億ドル（約61兆円）に達しており、すでに常人の想像を超える富を築いています。したがって今回の報酬パッケージは、その莫大な資産をさらに倍増させる可能性を秘めた、まさに異例の挑戦となります。

もちろん、条件は容易ではありません。挑戦者マスクにふさわしく、テスラの「時価総額」「業績」「経営マイルストーンの達成」など、極めて厳格な要件が設定されており、さらにCEOとしての継続的なリーダーシップも義務づけられています。

では、マスク氏が「1兆ドルの男」となるためには、何を達成しなければならないのでしょうか。

マスク氏が報酬獲得に必要な12段階のマイルストーン

このプランでは、「12の時価総額マイルストーン」と「12の業績マイルストーン」が設けられています。テスラがこれらのうち1つの業績目標と1つの時価総額目標を同時に達成するごとに、マスク氏には発行済み株式の1％分が付与される仕組みです。言い換えれば、12組すべてを達成したとき、マスク氏は理論上、1兆ドルに到達しうる報酬を手にすることになります。

たとえば第1マイルストーンをクリアし、発行済み株式の1％が付与されるには、「時価総額2兆ドル」を達成することが条件となります。

加えて、「累計車両納入台数2000万台」、「アクティブFSD（完全自動運転）加入者数1000万人超え」、「ロボットの納入台数100万台」、「ロボタクシー（自動運転タクシー）の商業運行数100万台超え」という、4つの目標のうちの1つを実行しなければなりません。

また、第2マイルストーンの条件をクリアし、さらに1%の株式を付与されるためには、「時価総額2.5兆ドル」を達成するのと同時に、4つの目標のうちさらにもう1つを実行することが必要です。

最終段階の第12マイルストーンでは、「調整後EBITDA（利払い・税金・減価償却前利益）4000億ドル超」および「時価総額8.5兆ドル」を実現しなければなりません。

加えて、最終の2つのマイルストーンの獲得には、マスク氏とテスラ取締役会によるCEO後継者計画の策定も条件となっています。

目標達成の確率はどれぐらい？

このEBITDA目標は連続する4四半期で達成すればよく、暦年単位である必要はありません。取得済みの株式については議決権を行使できますが、完全権利確定までには継続勤務要件が課されています。

しかしながら、もしこれらの目標を1つも満たせなかった場合、逆に「マスク氏の報酬はゼロ」という、非常に厳しい条件にもなっています。

ただ、マスク氏は2018年1月に初の報酬プランを設定して以降、今回の提案が発表される直前までにテスラ株を約1350％上昇させました。これは同期間のS&P500の上昇率（約130％）をはるかに上回る驚異的な成果であり、彼の経営力を改めて証明する実績です。

もし今回の報酬プランに則り、時価総額が8.5兆ドルまで増えるとすると、ここからテスラの株価は6倍になる計算になります。（発行済み株数が変わらないものとする）

私の個人的な見方では、これまでのテスラ社のトラックレコードを考えると、時価総額の3兆ドル達成（株価2倍）と、4つの目標のうち3つについては達成可能ではないかと考えています。

具体的には、「累計車両納入台数の2000万台達成」、「アクティブFSD（完全自動運転）加入者の1000万人超え」、「ロボタクシーの商業運行台数100万台突破」の3つです。

その理由は、上に挙げた3つはいずれもすでに事業として動き出しており、進捗の方向性が明確だからです。イーロン・マスク氏のこれまでのトラックレコード（実績）を考慮すれば、これらの目標達成は「実現できるかどうか」が論点ではなく、「いつ実現するか」という時間の問題だと見ています。

一方で、「ロボットの納入台数を100万台超」という目標については、現時点ではまだロボット事業が研究・開発段階にあり、生産が本格的に始まっていないことを踏まえると、最も不確実性の高い要素になると考えます。

「運転中に眠れるレベル」の自動運転が可能に？

一方で、今年前半にはマスク氏が政治活動やワシントンでの発言に注力し、テスラ本業への関与が薄れているのではないかとの懸念も株主の間で広がっていました。だからこそ今回の極めて野心的で、かつ実現不可能とは言い切れない報酬プランは、マスク氏が再びテスラの事業に全力を注ぐ決意を示すものとして注目されています。

果たして彼はこの壮大な挑戦を成し遂げるのか――。テスラの株主たちは、固唾をのんでその行方を見守っています。

さらにマスク氏は株主総会で、テスラの自動運転技術FSD（完全自動運転）が日々進化しており、現在のバージョン14から14.3に更新されると、「運転中に眠れるレベル」の自動運転が可能になる見通しを示しました。ついに、本当の意味での自動運転社会が現実味を帯びてきています。

同時にテスラは、人型ロボット「オプティマス」の開発にも注力しています。マスク氏は今回、オプティマス第3世代の生産を2026年に開始し、第4世代を2027年、第5世代をその翌年に立ち上げる計画を再確認しました。同社はカリフォルニア州フリーモント工場で年間100万体規模の生産ラインを設け、テキサスでは年間1000万体規模の生産体制を構築する構想を明らかにしました。マスク氏はさらに「将来的には年間1億体、さらには10億体の生産を目指す」と非常に楽観的な見方を述べています。

もし、このような展開が本当に起きるとするならば、テスラの企業価値をこれまでとは異次元の水準へと押し上げる可能性が高くなります。

また、オプティマスが100万体規模の量産段階に入れば、製造原価は1体あたり約2万ドル程度になる可能性があるとされます。一家に一台、ロボットが働く時代――そんな未来が、いよいよ現実のものとなりつつあります。

かつて政府が600万ドルを投じて人間を強化した時代から半世紀。今度は、一人の起業家が1兆ドルの報酬と引き換えに、人類の未来そのものを変えようとしているのです。

【著者の紹介】

岡元兵八郎（おかもと・へいはちろう）

マネックス証券の専門役員。専門である外国株のチーフ・外国株コンサルタントのほか、マネックス・ユニバーシティ投資教育機関のシニアフェローも務める。元Citigroup／米ソロモンブラザーズ証券のマネージング・ディレクター。外国株に30年以上携わるプロフェッショナルで、関わった海外の株式市場は世界54カ国を数える。海外訪問国は80カ国を超える。米国株はもちろんのこと、新興国の株式事情にも精通している。ニックネームは「ハッチ」。Xアカウント名 @heihachiro888

