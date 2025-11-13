第1回【いま小泉防衛相があえて「原潜」保有の可能性に言及した理由…動力が“ディーゼル”と“原子力”で異なる決定的な要素とは】からの続き──。自民党と日本維新の会が結んだ政策合意書に「原子力潜水艦の保有」が明記された。結果、ネット上では国民的な議論が始まっている。（全2回の第2回）

＊＊＊

【写真】横顔も笑顔も驚くほどソックリ…真っ黒に日焼けしたイケメン・若き日の小泉進次郎氏と、純一郎元総理の“親子ショット”

Xを少し閲覧しただけでも、次から次へとポストが表示される。《核搭載可能な原潜4機を日本は持つべきだ》、《海に囲まれた日本は原潜を持つべき》、《高市さんなら原潜配備はできると思う》、《日本が原潜持たないのって、治安悪い地域に警察がいないようなもんだよ》──。

小泉進次郎防衛相

だが軍事ジャーナリストは「日本が原潜を保有することは、メリットをデメリットが上回る可能性が高いのではないでしょうか？」と疑問を投げかける。

「デメリットの筆頭がコストです。日本が自国で建造するにしても、アメリカに原潜を作ってもらうにしても、とてつもない予算が必要でしょう。例えば日本に核兵器を持つ考えはゼロだとはいえ、アメリカ海軍で核攻撃を担うコロンビア級戦略原潜の建造費は1兆円を余裕で超えます。現実的には攻撃原潜のバージニア級が想定されますが、低コストを意識して設計されたにもかかわらず、建造には約4000億円から6000億円が必要です。一方、海上自衛隊が運用している国産のディーゼル潜水艦『たいげい型』は最新型の高性能を誇っており、なおかつ約800億円で建造が可能ですから桁が全く違います」

しかも、原潜は1隻を建造しても役に立たないという。1隻が出航して任務にあたり、帰港して乗組員が休養を取る。このサイクルを回すためには最低でも4隻が必要になるからだ。

世界一の充電池

「日本が原潜を4隻持つためには最低でも1兆6000億円が必要になるわけです。しかも、これは純粋な建造費だけです。実際に就航させれば原子炉の整備や修理のコストが防衛費を圧迫します。何より重要なのは1兆円を超える建艦費を投じて“日本原潜”を整備しても、今のディーゼル潜水艦『たいげい型』のほうが戦力になるということです。何しろ日本のディーゼル潜水艦は世界一の性能を誇っています。戦争という最悪の事態に陥ったとして、敵国の原子力空母や原潜を沈めるだけの力を持っているのです」（同・軍事ジャーナリスト）

なぜ800億円で建造できる「たいげい型」は4000億円の原潜より強いのか、それはリチウムイオン電池の性能が圧倒的だからだ。

「原潜は空気のない水中でも原子炉が電気を生み出します。そのため極めて長期間の潜水が可能です。一方、ディーゼル潜水艦は発電の際に空気が必要です。ところが『たいげい型』はディーゼルエンジンで発電した電気をリチウムイオン電池に充電することができます。『たいげい型』が何日間、海中で行動できるかは機密扱いになっていますが、2週間は余裕だと言われています。防衛作戦のためなら充分でしょう。ちなみに韓国が原潜の建造に執念を燃やしているのは日本へのライバル意識もありますが、高性能の充電池を開発できていないという点も無視できません」（同・軍事ジャーナリスト）

原潜と互角の「たいげい型」

さらに「たいげい型」には世界一の“静粛性”という武器がある。水中は電池で動くので全く音がしない。一方、原潜は意外に騒音が大きいという。

「確かに原潜所有国は今も“静粛性”を向上させようとしのぎを削っています。ただし、原潜とは要するに艦内に原子力発電所を積んでいるわけです。原子炉は動かすと止めるのが大変です。今日は稼働させて発電し、明日は休ませる、ということは基本的にできません。どれほど潜水艦の防音に注力したとしても、原子炉の発電に伴う音を完全に消すのは難しいと言われています。一方、海自の『たいげい型』は水中を電池で動きます。そのため艦が静止すれば高いレベルの静粛性を達成できます。つまり乗用車にたとえると、原潜はアイドリングを止めることができません。一方の『たいげい型』はエンジンを完全に停められます。高い静粛性で敵艦を待ち伏せする戦術が可能であり、これは敵国にとっては相当な脅威でしょう」（同・軍事ジャーナリスト）

原潜の性能が「たいげい型」を完全に凌駕するなら建造計画も理解できる。だが、それほど差はないということになる。

トマホークを搭載する「たいげい型」

「おまけにアメリカは日本に巡航ミサイル『トマホーク』の売却を決めました。日本は何度かアメリカに購入を依頼してきたのですが、常に断られていたのです。そのため防衛省は軍需メーカーにディーゼル潜水艦から敵国の軍事基地を攻撃できるミサイルの開発を発注していました。ところがトマホークの購入が決まると、すぐに潜水艦に搭載することを決めたのです。東アジアの軍事的緊張はそれほど高いというわけですが、これで海自のディーゼル潜水艦は圧倒的な攻撃力を手にする可能性が出てきました。次世代の『たいげい型』はVLSを搭載できるよう研究が進んでおり、実現すれば敵基地攻撃も可能になります」（同・軍事ジャーナリスト）

軍備計画は国家予算を圧迫しないよう配慮するだけでなく、陸、海、空のバランスも非常に大切だという。

「究極の“金食い虫”である原潜の建造や運用に多額の国家予算を投入し、陸や空の守りが疎かになっては全くの無意味です。しかも日本が原潜を建造するとなると、ディーゼル潜水艦の建造は永遠に中止する必要が生じます。これまで日本が築き上げてきた“世界一のディーゼル潜水艦”を開発するノウハウが全て消え去ってしまうわけです。これは率直に言って、あまりにももったいないと思います」（同・軍事ジャーナリスト）

韓国も原潜開発に前のめり

最新型のディーゼル潜水艦が高性能であるにもかかわらず、なぜ自民党と維新は原潜開発を政策合意書に明記したのだろうか。

背景の一つとして中国の最新型原潜が非常に高性能だということと、韓国も原潜開発に前のめりになっていることを挙げることができる。

第1回【いま小泉防衛相があえて「原潜」保有の可能性に言及した理由…動力が“ディーゼル”と“原子力”で異なる決定的な要素とは】では、東アジア各国の原潜を巡る動きについて詳細に報じている──。

デイリー新潮編集部