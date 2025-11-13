プライベートバンカーが明かす「富裕層の相続税対策」…タワマン節税、生前贈与などルール改正はあれど使える手法

日本の相続税は諸外国に比べて重いため、多くの富裕層は早い段階で相続対策と資産防衛策を講じている。税理士や財務の専門家の助言を受けながら、さまざまな工夫で資産の目減りを防ごうとしているのだ。本稿では、著書に『現役プライベートバンカーがこっそり教える億万長者の資産運用』がある茺島成士郎氏が、富裕層が実践している代表的な対策をいくつか紹介する。

不動産を活用した節税対策

不動産は相続税評価額（課税評価額）が市場価格よりも低く算定されるため、現金で資産を持つよりも相続税を抑えられます。土地は国税庁の路線価で評価されることが多く、これは時価のおおむね8割程度、建物も固定資産税評価額で約7割程度になるとされています。

不動産を第三者に賃貸している場合、さらに評価額が下がる仕組みもあります。貸宅地・貸家建付地といった評価減制度により、賃貸物件の土地は借地権割合を考慮し、建物も借家人（借主）の権利割合を控除して評価します。

これにより、賃貸用不動産は自用の場合よりも相続評価額が低くなり、課税対象額を減らせるのです。

またタワーマンション、いわゆる「タワマン」を利用した節税も、近年富裕層によって盛んに行われた節税対策です。

タワマンは戸数が多く、各戸あたりの土地の持分面積が小さいため、土地の評価額が極めて低くなります。建物評価も床面積が同じであれば、何階の物件であっても同じ算式となり、実際の市場では高層階ほど高値がつくにもかかわらず、そのプレミアムが評価額にまったく反映されていない時期が長く続きました。

この仕組みにより、タワマンの高層階の物件は実際の時価に比べて著しく低い評価額になるケースが多く、全国平均で相続税評価額が市場価格の約3分の1にまで下がっていた時期がありました。大きな相続税抑制効果が見込めたわけです。

ただし、この手法はあまりに有名になったので、現在では対策されています。

きっかけのひとつは、2022年4月の最高裁判決です。このケースでは、被相続人が約10億円の借入を活用し、東京都内などに賃貸用マンション2棟を購入（取得価額約13億8700万円）。そのうえで、相続発生時に評価額約3億3000万円、購入時の借入金を差し引いた結果、相続税0円と申告しました。

実際には、被相続人の死後まもなく、マンションの一部が約5億円で売却されていたことなどが判明し、追徴課税を巡って訴訟に。最終的に相続税評価額は約12億7000万円と算定され、被相続人に対し約3億円の追徴課税が行われています。

この事例の前後から、国税庁はタワマン節税のスキームに対する監視を強めることとなり、居住用マンション1室の評価額が最低でも時価の6割程度となるよう補正される新ルールも施行されました。

新ルールでも節税効果はあるようですが、かつてほど大きな節税効果は見込めなくなっています。

生前贈与による資産移転

相続税の基本的な節税策のひとつが、生きているうちに子や孫へ財産を移転する生前贈与です。富裕層も、もちろん基本技として活用しています。

日本では年間110万円までの贈与であれば非課税枠（暦年課税の基礎控除）があり、これを超えた分にのみ贈与税がかかる仕組みになっています。たとえば310万円の贈与であれば、基礎控除を引いた200万円の10％で、20万円が贈与税として課税されます。

課税はされてしまうのですが、仮に310万円の贈与を3人の子供に対して10年続けたとすれば、わずか10％の税率で合計9300万円を子供に移転できることになります。

また、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税措置など、一定の目的に沿った贈与にも優遇制度が設けられていますから、これらを利用するのも手です。たとえば祖父母から孫への教育資金として1500万円まで非課税で贈与できる制度などが期間限定で実施されてきました。

相続発生時に遺産をまとめてわたすよりも、こうした制度を使いこなして事前に計画的に資産を次世代に移していくことで、相続税の対象になる財産そのものを圧縮できるのです。

ただし、従来は亡くなる直前の3年以内の贈与が相続財産に加算され課税されていましたが、2024年の税制改正により、この「生前贈与加算期間」が7年に延長されました。つまり、2024年以降に行った贈与については、その後7年以内に贈与者が亡くなると、その贈与額も相続財産に含まれてしまいます。

わかりにくい制度ですが、要は生前贈与による節税をしにくくするためのステルス増税です。この新しい制度も踏まえて、より早めの贈与計画を立てることが必要になってきています。

生命保険による節税と相続時の流動性確保

生命保険の利用も相続対策としては定番の手法です。

被相続人が亡くなった際、生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までは非課税になるという税制優遇があるため、これを活用するのです。

たとえば法定相続人が配偶者と子供2人なら、合計1500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。また、保険金は受取人固有の財産となりますから、遺産分割協議を経ずに受けとれます。

戦略的に活用することで、相続争いの防止策になりますし、相続税の納税資金とすることもできます。

富裕層にとっても、生命保険は節税と相続時の流動性確保の両面でメリットがあるツールとなっています。

養子縁組による相続人の調整

被相続人に養子がいる場合、実子がいる場合にはひとり、実子がいない場合には2人までを法定相続人としてカウントできます。この制度を利用して、富裕層が孫や親族を養子にするケースもよく見受けられます。

養子縁組によって法定相続人の数が増えれば、基礎控除額が増えるうえ（600万円×養子の数分だけ加算される）、相続財産の分散によってひとりあたりの相続額が減り、結果的に相続税の総額が減ることになります。

たとえば子供2人の家庭で、孫をひとり養子にすれば、基礎控除は4200万円から4800万円に増加し、課税対象額が減少する、というわけです。

ただし、養子縁組には家族関係や相続人間の感情など考慮すべき点も多く、節税だけを目的として行うのは危険なため、慎重に判断する必要があります。

＊ ＊ ＊

