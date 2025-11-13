『弱虫ペダル SPARE BIKE』が表紙に登場した『別冊少年チャンピオン』12月号（秋田書店）が11月12日（水）に発売される。

【画像】『弱虫ペダル SPARE BIKE』が表紙＆巻頭カラーに登場

表紙および巻頭カラーには『弱虫ペダル SPARE BIKE』が登場し、付録として『弱虫ペダル』スペシャル卓上カレンダー2026が付属する。

今回の掲載は、最新単行本15巻発売および新章「六溝山レース編」開幕を記念したもの。前章で展開された留学編に続く物語が描かれる。また、先月号（11月号）・今月号（12月号）の2号特別企画として、『魔入りました！入間くん if Episode of 魔フィア』特製アクリルパネル＆箔押しポストカード8種の応募者全員サービスも実施中。

今号の別チャンのセンターカラーには次の4本が登場。アイドル界No.1を目指すキラキラ青春百合コメディ『Killer♥Twinkle ～アンチはステージに上がれません♥～』（著：田中こめ）。異色すぎる格闘漫画『U.M.A～未確認総合格闘技～』。新章「武装の亡霊」編が絶好調の『WORST外伝 ドクロ』。祝・連載50回記念の『ババンババンバンバンパイア』。その他、新星作家が描く食育系ラブコメディ『片山くん、召し上がれ！』（著：さとう維夏）や、第51回べっちゃんマンガ賞入選『BANG!』（著：渡邊瑛太）の読み切りも掲載される。

なお『別冊少年チャンピオン』は、2025年12月より発売日を毎月12日ごろから15日ごろに変更。2026年新年1月号は12月15日（月）発売。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）