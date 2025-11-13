＜気持ち悪い関係＞もう我慢できない！「女性と2人で会うなら離婚する」夫にキレた私【第2話まんが】
私はヒナコ。夫シュンタと息子カイ（3歳）との3人家族です。シュンタは週末になるたび、学生時代の仲間と会うと言って出かけて行きます。しかし最近はメンバーが減り、たいていシュンタともう1人、マナさんという既婚女性だけなのだとか。シュンタは「マナは男友だちみたいなもの」と言うけれど、家族をかえりみずによその女性と会うのが気になって、ついイライラしてしまいます。その日もシュンタはカイの面倒もロクに見ないで出かけて行きました。そして夕方……。
シュンタは出かける前、カイに「帰ってきたら遊ぼうな」と約束していました。しかしカイが嬉しそうに駆け寄っても、シュンタはソファに座ってスマホを触っているだけでした。悲しそうなカイの様子を見て、私はますます腹が立ってきました。
私は「マナさんと2人で会われるのは嫌」だと、ずっと言っています。たとえやましい関係でなくても、妻である私が嫌がっている以上は、異性の友だちに会うのは控えてほしいと思います。シュンタの身勝手な言動に、私はもはや我慢できませんでした。
カイが懸命にシュンタに話しかけても、シュンタはスマホに夢中で相手をしません。少しは遊んであげてほしいのに、シュンタは疲れていると言って自分の都合ばっかり。しかもシュンタは「たまには友だちと遊んでもいいだろ」と言います。でも実際は週末のたびに出かけているので、全然「たまに」とは言えません。私の我慢も限界です。
私はついに、今後もマナさんと2人で会うつもりなら「離婚する」と告げました。これだけハッキリ言えば伝わったでしょうか。シュンタが反省してくれているといいのですが……。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
