プロ野球の守備のベストナインを選ぶ三井ゴールデングラブ賞が12日に発表された。

ソフトバンクの牧原大はプロ15年目での初受賞に「ずっと欲しかった賞なので、受賞できてとてもうれしく思います」とコメントした。球団にとって二塁手部門受賞は2012年の本多雄一（現1軍内野守備走塁兼作戦コーチ）以来13年ぶり。

昨季までは内外野どこでも守れるユーティリティー選手としての出場が続き、同賞には縁がなかった。しかし、今季は先発出場した大半が二塁手で、抜群の安定感が評価された。「ホークスにはこの賞を取った偉大な先輩がたくさんいるので、自分も追い付けるように、これからも頑張ります」と来季以降の連続受賞に意欲を見せた。

外野手部門で2年連続2度目の受賞となった周東は「周りの人に評価されるのはすごくうれしい」と笑顔を見せた。3選手が選出される外野で最多の147票を集め「春先は追い付けそうな打球に追い付けなかったりとかあったけど、後半は思ったより守れた。（ゴールデングラブ賞は）取れるかどうかなと思っていた」と良い意味で予想を裏切る結果を心底喜んでいた。 （石田泰隆）