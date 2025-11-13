がん専門医で自らも2度のがんを経験した垣添忠生さんが東日本大震災に見舞われた東北沿岸を歩くドキュメンタリー映画の上映会と、垣添さん本人によるトークイベントが9日、大分県日田市の映画館「日田シネマテーク・リベルテ」であった。来場した垣添さんは「ひたすら歩き、たくさんの被災者やがんサバイバーに会った」と語った。

映画は「Dr.カキゾエ歩く処方箋〜みちのく潮風トレイルを往く〜」。2023年に垣添さんが青森県八戸市〜福島県相馬市の「みちのく潮風トレイル」（1025キロ）を2カ月かけて歩き、震災遺構を巡ったり、被災者やがん経験者と出会ったりした様子を描いた。

お遍路巡りの経験がある垣添さんはトークイベントの中で、監督から映画撮影を持ちかけられ、歩く場所としてみちのく潮風トレイルが真っ先に浮かんだと説明。訪問先の一つ、大勢の児童や教職員が津波の犠牲になった大川小（宮城県石巻市）で見聞きした経験は「ショッキングだった」と振り返った。

がんについては「2人のうち1人が経験するなど誰でもかかる病気で、早期発見すればすぐ家庭や社会に復帰できる。死に至る病という（先行する）イメージや、がん患者に対する概念を変えたい」。

来場者から、がんを患う友人との接し方についてアドバイスを求められると、「（患者にとって）語ることが、心の苦しみや悲しみを癒やす行為であり、話をじっと聴いてあげることが一番いいのではないか」と語った。

日田シネマテーク・リベルテでは、同映画を16日まで（14日は除く）上映している。（稲葉光昭）