東京経済大（東京）現代法学部の学生約10人が6〜8日、熊本県水俣市などを訪れ、来年で公式確認から70年となる水俣病の「いま」を学んだ。一般財団法人・水俣病センター相思社が運営する「水俣病歴史考証館」と市立水俣病資料館の展示を比較しながら見学したり、被害者の講話に耳を傾けたりして、理解を深めた。

同大の現地訪問は、野澤淳史准教授（環境社会学）がゼミ学習の一環で毎年実施している。野澤准教授によると、水俣病について「教科書に出てくる四大公害病の一つという認識しかなかった」と語るゼミ生も例年、少なくないという。

同学部3年の角田諒太さん（21）はゼミでの学習を通して、加害者である国や県主導で（水俣病患者かどうかの）判断基準を変更してきた認定制度に問題意識を抱くようになったという。「ここまで被害が広がった要因は、企業や行政が利益を優先したことが大きいと分かった」と話した。

患者認定を申請している熊本市南区の藤枝静香さん（63）の講話もあり、家族や居住地域に患者がいないことを理由に、藤枝さん自身や母親の申請が相次ぎ棄却されている実態も聞いた。同学部4年の三ツ木祐貴さん（22）は「行政は患者や被害者に寄り添う必要があるはず。認定する気がないのかと改めて思った」と語った。（平山成美）