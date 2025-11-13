¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¹â¿¹±Ø¤Ç¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥·¥ç¡¼¡¡¹âÁÒ¤µ¤ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¡×¡¡Æî°¤ÁÉÅ´Æ»
¡¡Æî°¤ÁÉÅ´Æ»¤Î½ªÃå±Ø¡¢¹â¿¹±Ø¡Ê·§ËÜ¸©¹â¿¹Ä®¡Ë¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ç8Æü¡¢¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¥·¥ç¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÍ¤á¤«¤±¤¿²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬°¤ÁÉ»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼¡¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ëÂç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Ä®¤ÎÅÉÁõ¶È¡¢¹âÁÒÃ¤À¸¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¡£°¤ÁÉ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¸«¤Æ´¶·ã¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤â´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¼«¤é´ë²è¤·¤¿¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÃÄÂÎ¡ÖSMILING¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¤ÈÄ´À°¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î³«ºÅ¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬¡¢2ËÜ¤Î¤µ¤ª¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë±Õ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤µ¤ª¤ò¿¶¤ë¤È¡¢ÎØ¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Æú¿§¤Îµ±¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤éÉ÷¤Ë¾è¤ëÂç¾®¤Î¶Ì¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¿¨¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂçÁû¤®¡£¹âÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹â¿¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë