「軍都」大村の発展の歩みをたどる特別展「Never Forget 大村と戦争・その記憶と継承」が、長崎県大村市東本町の市歴史資料館で開かれている。明治期の日清・日露戦争から大正期の第1次世界大戦、昭和期の太平洋戦争に至るこの国の軍事大国化の中で、大村がどういう位置付けにあったかを知る展示内容となっている。24日まで。

1897年、大村に陸軍歩兵第46連隊が置かれ「軍都」としての歩みが始まった。

展示では、日清・日露戦争に出征した地元出身の大村純英陸軍少将や、日露戦争で戦死した出征兵士の遺品を紹介。出征記録が増えていく当時の村役場日誌なども並ぶ。

第1次大戦時、46連隊はドイツの租借地だった中国・青島攻略戦に参加した。夜襲を行う決死隊に加わった同連隊の佐藤嘉平次大尉が死後、「軍神」として語り継がれていく様子も伝える。

太平洋戦争開戦の1941年、アジア最大といわれた飛行機製作所、第21海軍航空廠（しょう）が市内に開設した。広大な敷地に工場群が立ち並び、軍用機を生産した。工員ら労働者の流入で大村の人口は膨れ上がり、翌42年には市制施行した。

戦火が激しくなるにつれ、動員学徒や女子挺身（ていしん）隊も工場での作業に従事。44年10月25日の米軍による大村大空襲では、こうした人々が多く犠牲となった。熊本県の高瀬高等女学校（現県立玉名高）出身の挺身隊員たちが市内の写真館で撮った写真や「神風」の文字が入った鉢巻き、動員学徒の遺品もある。

特攻隊員として沖縄戦に出撃した地元出身の晦日（みそか）進海軍大尉（享年22）の写真や手紙も展示。部隊での生活などを家族に知らせ、遺書には「御両親様、私の戦果を見て下さい。そうして、もし戦果をお知り下さいましたら、何卒ほめて下さい。絶対に涙など流さないで下さい。私は必ず家に帰って参ります」とつづっている。

資料館の川内彩歌学芸員は「歴史の断片ではなく、歴史はつながっていることを伝えたかった。展示を見て終わりではなく、これからを考えるためにも『忘れないで』との思いをタイトルに込めた」と話した。（今井知可子）