佐賀県教育委員会は11日、現在の中学1年生が受験する2028年度の県立高校の入試から、これまで3月に実施していた学力試験を前倒しし、主に2月上旬に行うと発表した。私立高と受験時期を合わせることで、私立高と県立高の幅広い選択肢から入学を考えてもらい、全国的な入試の前倒しによる県外受験者を減らすことが目的。作文やディスカッションなどを通じた「自己表現」の入試方式も新たに取り入れる。

従来の県立高の入試は、スポーツや文化芸術の実技を伴う特別選抜を2月上旬、5教科の学力検査による一般選抜を3月上旬に行っていた。28年度以降は、2月上旬に「前期」、2月中旬に「追検査」、2月下旬〜3月中旬に「後期」の日程に分類する。

前期は、5教科の学力検査▽3教科（国語・数学・英語）の検査と、作文や口頭試問などの「自己表現」▽3教科の学力検査と、スポーツや文化芸術の実技−の三つの受験方式となる。学校側は5教科の学力検査を含む複数の方式を示し、生徒がその中から一つを選択する。

前期は募集定員の80〜100％の割合を設定し、前期で定員を満たさなかった場合、後期で再募集して作文や面接などを行う。追検査は感染症や交通まひなどで前期を受験できなかった生徒が対象。

教育振興課は「分かりやすい選抜方式にした上で、生徒の能力や意欲を多面的に評価したい」としている。（竹中謙輔）