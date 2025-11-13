高市首相は12日、立憲民主党の蓮舫議員と国会で初の論戦となりました。蓮舫議員は「耳の痛いことを指摘します」とした上で“政治とカネの問題”について厳しく追及しました。

■蓮舫議員「耳の痛いことを指摘します」

多くの資料を抱え、高市首相との初の論戦に臨んだのは、立憲民主党の蓮舫議員。

立憲民主党 蓮舫議員

「総理ご就任おめでとうございます。ずいぶん前に深夜番組の司会をご一緒したときに、こういう立場になるとは思わなかったんですけれども、政治信条や政策の優先順位は違うんですけども、心から高市総理に頑張ってほしいと願っています。体にも気をつけて頑張っていただきたい。総理になって一言何かありますか？」

高市首相

「ありがとうございます。体にも気をつけて、でもこれまでの積み上げがあります。やっぱり政治家としてやり抜きたいことを、しっかりやらせていただきたい」

笑顔で祝意とねぎらいの言葉を伝える蓮舫議員。始まりは穏やかな雰囲気でしたが…。

立憲民主党 蓮舫議員

「ちょっと耳の痛いことを指摘します」

厳しく追及したのは、“政治とカネ”の問題について。立憲民主党の蓮舫議員は、論戦のほとんどの時間をこの問題に費やしました。

■なぜ“不記載議員”起用？ 蓮舫議員が厳しく追及

立憲民主党 蓮舫議員

「総理就任時に『“裏金議員”、選挙で厳しい審判を受けて国民に送り出されたから人事に影響はない』。その時点で裏金いわゆる不記載議員を使うことは決めていたんですか？」

高市首相

「一定の検察による捜査も受けた。問題がなかった。またそれぞれ真摯（しんし）に説明を尽くしてきた。そういった人材については適材適所、もう全員参加で活動していただこうと考えていました」

立憲民主党 蓮舫議員

「とりわけ選挙を経ていない佐藤官房副長官を、なぜ任用したのか？」

いわゆる裏金問題で不記載があった佐藤啓議員。選挙を経ずに官房副長官に起用された件を追及しました。

高市首相

「（本人が）選挙を全く経ていない状態であったら、なにも起用できないということになったら、これは人材の活躍の場を奪うことにもなりかねませんし、何の役職を持たず仕事をしないということよりは、しっかりと働いていただきたい。これが私の思いでございます」

立憲民主党 蓮舫議員

「他にもこの夏の改選で受かってこられた自民党の立派な議員もいるんですよ。なぜそれをあえて選挙をしていない、しかも総理の地元の奈良の佐藤さんを使われたんですか？」

高市首相

「奈良県だからよく知っているというのもあるんですけど、私は党の政調会で一緒に仕事をしてきたなかで、事務局長を務めてくれていて」

「私の考え方や性格も含めてよく承知してくれていて、私にとって耳の痛いことも直言してくれる存在でありますので、私は深い信頼を寄せております。改選期を待たずに、それにつけちゃいけないということになると、残念ながらいまの自民党は回らないという状況です」

立憲民主党 蓮舫議員

「私、自民党さんの人材がそんなに乏しいと思っていないんです。他にも優秀な人たくさんおられると思ってるんですよ。この人事、一旦白紙にしませんか？」

高市首相

「一度任命したものを白紙にするつもりはございません。不記載があったかたもいらっしゃいますけど、全員に活躍していただきたい」

立憲民主党 蓮舫議員

「なかなかここは分かり合えませんね」

■蓮舫議員「これも検討ですか？」企業・団体献金の規制強化について

また蓮舫議員は、企業・団体献金の規制を強化するよう求めましたが…。

立憲民主党 蓮舫議員

「30年間、置き去りにされてきたのが企業・団体献金なんです。私たちは禁止だって言うけれど、公明党さんは連立を離脱してでもこれを正すんだと。だから改革しようとてきょう、提案をしているんですが、これも検討ですか？」

高市首相

「企業・団体献金の規制というのは、企業団体の政治活動の自由に関わるものですから、その必要性、相当性については相当慎重に議論する必要があります」

立憲民主党 蓮舫議員

「きょう非常に残念でした。ありがとうございます」

厳しい口調で問いただしました。

■“さいきょう”コンビ 議場が笑いに包まれ…

一方で、議場が笑いに包まれる瞬間も。それは、国民民主党・榛葉賀津也幹事長の質問でした。

国民民主党 榛葉幹事長

「いま高市、片山、このコンビは“さいきょう”コンビと言われてる。さいきょうの『きょう』は最も強いだけじゃなく、最も恐れられてるという最恐。ネット上で言われている。総理大臣、財務大臣、この評価はどう思いますか？」

高市首相

「残念です。恐ろしいの方の字だったんですね。強い方の最強コンビで頑張ってまいります」

片山財務相

「私は総理にひたすらついてまいりますのでご指導よろしくお願いいたします」

■クマ被害の対策についても議論

12日の予算委員会では、いま急務となっているクマ被害の対策についても議論が交わされました。

立憲民主党 田名部匡代議員

「予算・人員ともすでに限界にきている。自治体の対策に対して今回補正予算で対応していただきたい」

高市首相

「国民のみなさまの安全安心を脅かす深刻な事態と受けとめております。これは補正予算も活用して、必要な施策を順次、実行に移してまいります。猟友会への委託費ですが、クマの捕獲に要する費用など自治体が必要とする経費に対する支援を拡充してまいります」

予算委員会は、14日まで行われます。

（11月12日放送『news zero』より）