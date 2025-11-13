¡Ö¡È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð°æ¾å¡É¤½¤Î³µÇ°¤ò²õ¤¹¡×Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬À¤³¦²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ø¼«¿®¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×
¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï Æá¿ÜÀîÅ·¿´-°æ¾åÂó¿¿(11·î24Æü¡¢TOYOTA ARENA TOKYO)
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´Áª¼ê¤¬12Æü¡¢²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ø¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÆ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í8ÀïÌÜ¤ÇÀ¤³¦Àï¤ËÄ©¤àÆá¿ÜÀîÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2¥é¥¦¥ó¥É¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢°æ¾åÁª¼ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤È2½µ´Ö¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¿¤¤¡£ËÜÅö¤Ë½ãÅÙ¤Î¹â¤¤³ÊÆ®µ»¤¬¸«¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¤ÊªÆ±»Î¤¬Àï¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤±¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ÀÀ¸Î´´²¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹â¤¤¡£Å·¿´¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£µÕ¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÅ·¿´¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤»¤Æ¾¡¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°æ¾åÁª¼ê¤Ï2018Ç¯¤ËWBC»ÃÄê¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¡¢2023Ç¯¤ËWBAÆ±µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·»¡¦°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¶¦¤Ë·»ÄïÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£Æá¿ÜÀîÁª¼ê¤Ï°æ¾åÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤ËÍÑ°Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤È¤¤¤¨¤Ðº£¤Ï°æ¾å·»Äï¤À¤È¤ª¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¨¤Ð¤¹¤°½Ð¤Æ¤¯¤ëÌ¾Á°¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿³µÇ°¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÌÌÇò¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÍ¤Ï¤³¤³¤ÇÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£(¼«Ê¬¤¬)¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£