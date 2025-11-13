女優の大竹しのぶ（68）が12日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。60代以上の人の呼び方に疑問を呈した。

「古希前」というラジオネームのリスナーからのメールを読んだ大竹は、先日、古希を迎えた70歳の女優の渡辺えりが大竹出演の舞台「リア王」を見に来てくれたと報告。

「でも本当にパワフルで、次々に色んなお仕事していて、えりさん、そんなに忙しくしていて体大丈夫？って聞いたら“私70までの命だと思って生きてきたから、凄く忙しくしちゃったのよ”」と言っていたとし「全然元気そうなんですけど。昔の古希とは違いますからね。みんな70でも、80代でもお仕事している方が沢山いらっしゃるし」と続けた。

さらに「元気な…」と言った後、考え込み「お年寄り？お年寄りっていうのも嫌だな。高齢者って言うのも何か嫌だな。なんかいいネーミングないのかな、60代以上の人に対してね。おじいちゃん。おばあちゃんも違うしな」と不満そうに続け「今、100年時代なんだからね。年寄りなんて言っている場合じゃないよね。頑張ろう」と意気込んだ。