“池谷チルドレン”中根舞美アナ、田中瞳アナと仲良くすることに「制限はされてない」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、11月11日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（TVer/テレビ東京系）に出演。元テレビ東京の池谷実悠アナの派閥である“池谷チルドレン”だが、田中瞳アナと仲良くすることに「制限はされてない」と語った。



田中瞳アナが、テレビ東京の全経済番組が同一のテーマを扱い、経済番組を盛り上げる「テレ東系経済WEEK」の宣伝を兼ねて、番組のゲストとして登場。後輩の中根舞美アナが「田中さんをこんなトークバラエティで見るのは初めて」と言うと、佐久間宣行氏は前任の池谷実悠が退社する前に、送別会的に番組に出演してもらったと振り返る。



佐久間氏が池谷について「いま何してんの？ 元気でやってんのかな」と言うと、中根アナは「元気ですよ。今度BBQしようって誘われてる」と話す。田中アナは「生粋の池谷チルドレンなんですよ、中根は」と話し、中根は池谷チルドレンではあるが「別に制限はされてないですよ」と語った。