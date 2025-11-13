「カレー●●」と言えばどれ？＜回答数 36,308票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第352回】
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「『カレー●●』と言えばどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「『カレー●●』と言えばどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
豚肉のカレーうどん
【材料】（2人分）
うどん(細) 2玉
豚肉(薄切り) 100g
油揚げ 1/4枚
玉ネギ 1/4個
大根 2cm
ニンジン 1/4本
ゴボウ 1/4本
シイタケ(生) 1個
ネギ(刻み) 大さじ 4
だし汁 600ml
カレールウ(市販品) 2片
しょうゆ 少々
サラダ油 小さじ 2
【作り方】
1、豚肉はひとくち大に切る。油揚げは熱湯をかけて油抜きをし、食べやすい大きさに切る。玉ネギは薄切りにする。大根、ニンジンは皮をむいてせん切りにする。ゴボウはタワシできれいに水洗いし、斜め薄切りにして水に放つ。シイタケは汚れを拭き取り、石づきを切り落として軸と笠に分け、軸は縦に裂き、笠は薄切りにする。
2、フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉が白っぽくなるまで炒める。玉ネギ、大根、ニンジン、ゴボウを炒め合わせ、シイタケを加えてさらに炒め合わせる。全体に炒められたらだし汁、油揚げを加え、煮たったらアクを取り、具が柔らかくなるまで4〜5分煮る。
3、細うどんは熱湯でサッとゆでてほぐし、しっかり水気をきって器に入れる。2にカレールウを加え、混ぜながらカレールウを溶かし、トロミがついたらうどんにかけ、刻みネギをのせる。
(E・レシピ編集部)
