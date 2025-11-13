バラマキ政策で挽回狙うトランプ氏

11月4日の一連の地方選挙で民主党が圧勝したことを受け、トランプ大統領は巻き返しに躍起になっている感がある。

トランプ氏は9日、政権の看板政策である高関税の収入を財源に、高所得者を除くすべての国民に1人当たり2000ドル（約30万円）を配布する考えを明らかにした。連邦最高裁判所で関税の適法性をめぐる訴訟が進む中、自身の政策に対する正当性を強調することで世論戦に打って出た形だ。

トランプ氏は5日、地方選挙の敗北について、政府機関の閉鎖が原因との見方を示していた。政府機関の閉鎖は米国経済に大きな打撃をもたらしている。

米ミシガン大学が発表した11月の消費者態度指数（速報値）は50.3と、前月の確報値（53.6）から3.3ポイント低下し、4カ月連続で前月比マイナスとなった。インフレ率が約9％だった2022年6月以来、3年5カ月ぶりの低水準だ。政府機関の閉鎖の長期化が消費者心理に悪影響を及ぼしていることが主な要因だ。

ホワイトハウスのハッセント国家経済会議（NEC）委員長は9日、政府機関の閉鎖が長引けば、第4四半期の経済成長率はマイナスになる可能性があるとの認識を示した。

止まらないインフレ

だが、共和党にとっての最大の逆風は、生活費の上昇が一向に止まらないことだ。

トランプ氏は「インフレなど起きていない」と強弁しているが、事実は異なる。公式統計によれば、米国の食料品価格は今年9月までの12カ月間で2.7％上昇した。コーヒーは19％、牛ひき肉は13％、バナナは7％それぞれ値上がりするなど、一部の品目で急上昇が見られる。

電気料金もうなぎ上りだ。米エネルギー情報局（EIA）の最新統計で、今年8月時点の一般家庭向け電気料金の平均は1キロワット時あたり17.62セントと、1月の15.94セントから上昇している。

インフレ率は、バイデン政権時代ほど深刻ではないが、国民が満足できる水準に下がったわけではない。

このままの状態が続けば、バイデン氏と同じ轍を踏むとの指摘が出ている。そこでトランプ氏は、インフレの一因である高関税の恩恵を強調したのだろうが、効果の程は定かではない。

トランプ氏にとって格好の標的

ワシントンポストが8月、MAGA（米国を再び偉大に）は6つの主要派閥で構成されていると報じたように、トランプ氏の支持基盤が揺らいでいることも心配の種だ。

「米国優先主義」に基づくキャンペーンを通じて形成されたMAGAにまとまった組織はないため、内部分裂が激化する可能性は排除できないだろう。窮地に追い込まれつつあるトランプ氏に残された手段は、「邪悪な敵」をつくり、自陣の引き締めを図ることだ。

そこに格好の「標的」が現れた。4日のニューヨーク市長選挙で勝利したゾーラン・マムダニ氏だ。マムダニ氏について、トランプ氏は早速「狂った共産主義者」などとレッテルを貼り、ニューヨーク市への連邦資金凍結などの対応をほのめかしている。

ウガンダ生まれのインド系イスラム教徒であるマムダニ氏は、多様性を体現すると言っても過言ではない人物だ。マムダニ氏の当選は米国中に衝撃をもたらしたばかりか、グローバルサウスを始め世界各地で反響を呼んでいる。

トランプ氏の痛いところを突いた公約

マムダニ氏の当選で民主党内の分裂がさらに進むとの懸念が生じているが、筆者はマムダニ氏が米国政治に新風を持ち込むのではないかと考えている。

マムダニ氏の主張の要諦はアフォーダビリティー（手の届く生活コスト）だ。これを実現するため、0〜3歳児保育の無償化や通勤バス代の完全無料化、家賃規制住宅100万戸の値上げの凍結などを公約に掲げている。

これらの公約を実現するのは困難だとの声が早くも出ているが、インフレ退治に失敗しているトランプ氏の痛いところを突いていることはたしかだ。

マムダニ氏の政治信条（民主社会主義）についても解説が必要だ。

民主社会主義とは、民主主義の下で社会主義的な政策（資本主義の弊害を是正する政策）を行う政治思想のことであり、かつての共産圏諸国のような体制を目指すものではない。米国ではなじみの薄い思想だが、英国の労働党が1950年代に唱え始め、西ドイツ（当時）の社会民主党がこれに続き、日本ではかつて存在した民社党が党是としていた。

米民主党に浸透するか「民主社会主義」

マムダニ氏は外国生まれであるため、大統領になる資格を有していないが、彼の主張・運動は大化けする可能性があると筆者は思う。

マムダニ氏の支持母体は「米国民主社会主義者（DSA）」だ。社会主義への抵抗感が強い米国で8万人の会員を擁しており、草の根の支持を強みとしている。米調査企業ギャラップの調査では、民主党支持者の66％が社会主義を好意的に見ており、MAGAが共和党を乗っ取ったように、DSAが民主党の主流になるのは時間の問題なのかもしれない。

マムダニ氏の登場により米国政治の左右の分断が広がるとの見方が一般的だが、市場への介入という点ではトランプ氏も同様だ。

トランプ氏は6日、米国内の薬価引き下げに向けて米イーライ・リリーとデンマークのノボノルディスクと合意した。7日には牛肉価格が記録的な高値となっている状況を踏まえ、司法省に対して食肉加工企業への調査を指示するなど、生活費を引き下げるため、民間企業への圧力を強める一方だ。

米国でもアフォーダビリティーが政治の基軸となる時代が来るのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

