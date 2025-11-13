NY原油先物12月限（WTI）（終値）

1バレル＝58.49（-2.55 -4.18%）



ニューヨーク原油の当限は急反落。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が発表した月報で、２０２６年の需給バランスがほぼ均衡すると見通されたことが重しとなった。２０２６年についてＯＰＥＣはこれまで供給不足を見通していたため、相場を圧迫する要因となった。ただ、来年の需要が日量１億０６５２万バレルまで増加するとの見通しを維持した。



時間外取引で１２月限は売り優勢で推移し、通常取引開始にかけて下げ幅を拡大。その後は５８．３０ドルまで急落した。



MINKABU PRESS

外部サイト