※経済指標

主な米経済指標の発表はなし



※発言・ニュース

＊米１０年債入札結果

最高落札利回り 4.074％（WI：4.068％）

応札倍率 2.43倍（前回：2.48倍）



＊ベッセント財務長官

・今後数日で大きな関税関連のニュースが発表される予定。

・コーヒーなどへの軽減策を明らかにする予定。

・バナナなど他の果物も軽減の対象。

・来年の第１、第２四半期に実質所得の回復を予想。

・２６年初頭に大幅な税還付を実施すると再表明。

・関税配当は協議中で何も決定していない。

・トランプ大統領は年収１０万ドル未満世帯への２０００ドルの還付を言及。



＊ボスティック・アトランタ連銀総裁

・政策変更はインフレの魔物を肥やすリスクを低減。

・労働市場は変化しているが、弱体化しているわけではない。

・物価安定は依然明確、ＦＲＢが直面する差し迫ったリスク。

・物価上昇圧力は２０２６年中盤～後半まで持続する見込み。

・失業率は均衡労働市場の特徴を示す。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・政府機関閉鎖は今四半期のＧＤＰに影響を与える。

・今四半期のＧＤＰは１．５～２．０％の間を見込む。

・年間のＧＤＰは約２％を見込む。

・インフレは望ましい水準には達していない。

・インフレの勢いはかなり方向性がある。

・パウエル議長を高く評価している。

・金利はさらに大幅に下げられる点ではトランプ大統領に同意。

・ＦＲＢ議長就任の可能性については、トランプ大統領が要請すれば引き受ける。

・貿易赤字と財政赤字は減少傾向。

・財政赤字は今年度中に約６０００億ドル減少する可能性。

・成長見通しに極めて強気。

・５０年住宅ローンについてトランプ大統領が決定したとは思わない。

・５０年住宅ローンは住宅取得を容易にする可能性。

・関税訴訟について緊急事態の主張は極めて堅固。

・政権は多くの選択肢を検討中。

・セクション３０１条の適用、１２２条関税を代替案として検討中。

・中国輸入品の大幅な価格下落を予測。

・今年の雇用創出の１２９％は米国生まれの労働者。

