「有力馬次走報」（１２日）

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆天皇賞・秋２着のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）は招待を受けていた香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン）を辞退する。同１０着のブレイディヴェーグ（牝５歳、美浦・宮田）はジャパンＣ（３０日・東京、芝２４００メートル）参戦へ。１４日に放牧先の福島県ノーザンファーム天栄から帰厩する予定。いずれも所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。

◆栗東・友道勢の動向。京都大賞典４着のアドマイヤテラ（牡４歳）は引き続き川田でジャパンＣへ。同レースに参戦するオールカマー３着のヨーホーレイク（牡７歳）は岩田望とコンビ。チャレンジＣ２着のグランヴィノス（牡５歳）は鳴尾記念（１２月６日・阪神、芝１８００メートル）へ向かう。セントウルＳ１３着のジャスティンスカイ（牡６歳）は京阪杯（３０日・京都、芝１２００メートル）へ。鞍上は荻野極を予定。富士Ｓ４着のジュンブロッサム（牡６歳）は石川とのコンビでキャピタルＳ（２９日・東京、芝１６００メートル）へ。京成杯ＡＨ７着のシヴァース（牡４歳）も同レースへ。鞍上はスミヨンを予定。

◆栗東・須貝勢の動向。みやこＳ８着のデルマソトガケ（牡５歳）は引き続き団野とのコンビで浦和記念（２６日・浦和、ダート２０００メートル）へ。まほろばＳ２着のブエナオンダ（牡４歳）は川田との再コンビでキャピタルＳに向かう。ルミエールＡＤ２着のカルロヴェローチェ（騸５歳）は、丸山とのコンビ継続でラピスラズリＳ（１２月７日・中山、芝１２００メートル）へ向かう。

◆栗東・矢作勢の動向。東京盃６着のコンティノアール（牡５歳）はオータムリーフＳ（３０日・京都、ダート１４００メートル）へ。みやこＳ１１着のレヴォントゥレット（牡４歳）は、師走Ｓ（１２月１４日・中山、ダート１８００メートル）とベテルギウスＳ（１２月２１日・阪神、ダート１８００メートル）の両にらみ。シリウスＳ１４着のホウオウプロサンゲ（牡４歳）は福島記念（２２日・福島、芝２０００メートル）へ向かう。

◆キーンランドＣ３着のカルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂）はラピスラズリＳへ。ムーンライトＨを勝った僚馬のファミリータイム（牡４歳）は中日新聞杯（１２月１３日・中京、芝２０００メートル）へ向かう。