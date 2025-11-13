「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

まさに充実一途。ココナッツブラウンは１２日、馬なりで軽快に駆け上がり、栗東坂路４Ｆ５４秒３−３９秒４−１２秒７をマーク。上村師は「１週前が時計、動きとも文句ないもの。今週は調整程度でやろうということで、この馬にしては軽め。馬の状態は万全」と胸を張った。

クイーンＳ、札幌記念と連続で２着に敗れたが、指揮官は「クイーンＳはスムーズさを欠いたけど、ゴール前の伸びは強烈だった。札幌記念も自分の競馬はできた」と納得の表情で振り返る。ただ、今回は輸送を挟む京都が舞台。「馬運車の中などメンタル面の消耗もあるし、到着してからレースまで精神状態に課題はある。一番のポイントは馬体減り」と懸念材料がないわけではない。

それでも、地力強化が目覚ましい５歳馬。「手先が軽くてパワーもある。距離が延びるけど、こなせる範囲。瞬発力を発揮できるようにサポートできれば」と主戦の北村友が前向きに話せば、トレーナーも「自分の競馬をするだけ。Ｇ１を勝たせてあげたい。となると、ここがベスト。立ち回りがうまいし、ハマッた時の破壊力は現役屈指」と末脚に期待を込める。今夏、頭角を現した牝馬の新星が頂へと立つ。