文部科学省が10月に公表した「児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査（2024年度）」によると、全国の学校で発生した暴力行為の件数は12万8,859件（前年比18.2％増）と過去最多を記録しました。

なかでも小学校は8万2,997件（同18.6％増）と急増し、子ども同士のトラブルだけでなく、教師への暴力も目立っています。

「不登校の増加」は毎年のように取り上げられますが、「暴力の右肩上がり」は十分に語られていません。背景には、しつけ不足というよりも、社会全体に広がる「叱れない構造」があると、私は現場で感じています。

叱れない教師…処分文化が抑止力を奪った

今、多くの教師は、指導そのものよりも「指導がどう受け取られるか」を恐れているように思います。

子どもに強く注意しただけで「不適切指導」とされ、軽く腕をおさえただけでも「体罰」と認定される。しかもその一方で、子どもが教師を蹴ったり殴ったりしても、「発達特性がある」「家庭に事情がある」といった理由で、教師の側だけが「黙って耐える」ことを求められる。子どもの側にはほとんど公式な責任が問われません。この不均衡が、現場の抑止力を奪っています。









教師だけが常に責任を負い、子どもには「大人は最後には謝るし、守ってもらえる」というメッセージが届く。こうなると、教室から「これ以上はやってはいけない」という線引きが消えます。大人が制度的に口を閉ざされているのです。

本来、「叱る」とは怒りをぶつけることではありません。「あなたにはもっとよくなる力がある」と信じて、あえて境界を示しに行く教育的な行為です。叱るとは、信頼を前提とした愛の一形態なのです。

しかし今の学校制度は、その愛を「リスク」として扱います。正当な指導をした教師が処分されるなら、誰も踏み込めません。信頼を土台にした教育は、踏み込む勇気と、それを後ろで支える仕組みがなければ成立しないのです。

叱れない親・暴力的な親…成熟しきれない大人たち

学校の外でも、同じ構造が見られます。公共の場で子どもが騒いでも、親がまったく注意せずスマートフォンを見続けている光景は珍しくありません。なかには「自由」をはき違えてあえて止めない親もいれば、自分だけは「物わかりのよい親」でいたい人もいます。あるいは、そもそも子どもに無関心な親もいます。

「叱らない育児」や「個性尊重」という言葉が流行する中で、「ここまではしてはいけない」という線を家庭で体験しないまま育つ子どもが増えているのが現場の実感です。

子どもは摩擦を通して社会性を学びます。摩擦そのものを避ける大人のもとでは、「自分の欲求はいつでも最優先」「相手が嫌がっても止める人はいない」と世界を理解してしまいます。これが学校での突発的な暴力や言葉の攻撃性につながります。

さらに深刻なのは、暴力的な親の存在です。怒鳴る・おどす・見下す・責め立てるといった「言葉の暴力」が家庭で日常化していると、子どもはそれを人間関係の基本形として模倣します。

学校で気に入らないことがあると、すぐ同じ調子で友達や教師にぶつけてしまうのです。暴力は遺伝ではなく、関係の模倣によって再生産されます。つまり、「大人が未熟なまま親になった」結果が、そのまま学校に流れ込んでいるのです。

「然るべき時に叱れない大人」と「理不尽に怒り散らす大人」。この両極が共存する社会では、子どもは「どこまでが許されるのか」という境界を学ぶ機会を失います。叱るとは、子どもを抑圧することではなく、人としての線引きと他者への配慮の仕方を教えること。これを伝える大人が減れば、学校の暴力は減らないのです。

小学校に暴力が集中する理由は？

今回の調査でとくに注目すべきは、小学校での暴力行為が8万2,997件と全体の約3分の2を占めていることです。

文部科学省の統計をさかのぼると、小学校と中学校の1,000人当たりの暴力行為発生件数は2020年度を境に交差しています。それ以前は中学校の件数が上回っていましたが、以降は小学校が逆転し、差は年々拡大しています。





つまり、今の日本の学校では「暴力の低年齢化」が進行しているのです。これは単なる数字の入れ替わりではなく、社会全体の抑止力が崩れた「構造転換」を示しています。叱る大人がいない社会では、子どもが「悪いことをしたら叱られる」という当たり前の構造を学べません。叱られて悪いことをやめようとする子どもに暴力が横行することは、本来あり得ないのです。

高校生になると、「ここで問題を起こしたら入試に響く」「信用を失えば仲間を失う」といった社会的帰結を予測できます。暴力をふるえば自分に返るという感覚が身につくため、行動は自然と抑制されます。

一方、小学生はまだその抑止の回路が発達途上です。叱られる経験が少ない、責任を問われない、大人がかばってくれる――こうした環境が続けば、「これ以上はダメだ」という内的ブレーキが育たないまま学年だけが上がります。その結果、思春期に達したとき、力と衝動が釣り合わず暴力として噴出するのです。

ですから、「暴力が増えた」のではなく、「暴力を止める力が育つ前に、社会に出てきてしまっている」のです。本来その抑止力を育てるべき大人――教師や親、地域の大人たち――が、責任を恐れて沈黙している。これが現在の悪循環です。

叱られる経験は自由を奪うものではなく、「他者と共に生きるための線」を学ぶ機会です。叱られずに育つと、自由は際限なく広がるように見えて、実際には人と深く関われず、結果的に孤立します。

だからこそ、子ども時代に「ここまではOK、ここからは人を傷つける」を丁寧に体験させることが、長い目で見て子どもを守る教育になるのです。

信頼の再構築のために校長・教育委員会の覚悟が必要

この連鎖を断ち切るためには、現場の教師を守る構造を立て直す必要があります。教師はどんな状況でも子どもファーストで動きます。だからこそ、校長や教頭などの管理職は、あえて職員ファーストでいてほしいのです。

ある小学校で、授業中に児童が暴れ出し、担任が危険を感じて体を入れ止めたことがありました。これだけを切り取れば「身体的な制止」です。保護者が「触るな」と抗議してくる可能性もありました。

しかし校長は毅然としてこう言いました。「まずお話を伺います。ただし、担任は教室の安全を守るために必要な対応をしました。そこは学校として責任を持ちます」。この一言があるかないかで、空気はガラッと変わります。教師は守られ、学校全体に信頼の循環が生まれたのです。

いざという時に管理職が前に立ってくれると信じられるなら、教師は子どもにも保護者にも正面から向き合えます。逆に、校長が保護者に迎合して教師を切り捨てるようであれば、現場は一瞬で萎縮します。

背中から守ってくれているはずの人間が後ろから殴ってくるかもしれない状況で、安心して正面を向いていられるはずがありません。これを根絶しなければなりません。

さらに教育委員会も、「指導監督」から「支援・再教育」へと転換すべきです。処分して終わりではなく、何が起きたのかを丁寧に聴き取り、関係が壊れていたなら回復的対話（リストラティブ・プラクティス＝関係を修復し、信頼を取り戻すための教育的対話）を導入する。叱った後のサポート体制を整えてこそ、現場に叱る勇気が戻ります。

管理職と教育委員会が「教師を信頼している」と示すこと、それ自体が最大の抑止力になるのです。これからの時代、教育は「処分文化」に終わりを告げて、「応援文化」へとシフトしていくことが求められます（「応援文化」は、私の友人で高校教師の坊佳紀先生が掲げている言葉であり、彼を中心に今全国で展開している「オモロー授業発表会」のスローガン「愛と調和のムーブメント」そのものです）。

教育は「人間の信頼」によって築かれる

暴力の増加は、社会の鏡です。教師だけを罰する社会は、子どもを守れません。親が成熟しない社会は、未来を育てられません。そして、教師を守らない学校は、信頼を失います。

それでも私は、教育にはまだ希望があると思っています。なぜなら、子どもも大人も「本当はわかっている」からです。人を傷つけてはいけないこと。叱られることが自分を立て直すきっかけになること。誰かに見守られていると頑張れること――その感覚は失われていません。私たち大人が、恐れて言語化していないだけです。

叱るとは、相手を矯正することではなく、人間の未熟さを一度自分のところで引き受ける行為です。

「あなたはこんな人で終わらない」と信じ、未来を託すこと。そして、それを行う教師を守るのは、管理職と教育委員会の「祈りのような仕事」です。失敗した人を切り捨てるのではなく、「次は一緒にやろう」と言って、応援できるかどうか。そこに教育の品位が宿ります。

教育とは、制度や指導要領で動くものではなく、人間の信頼によって築かれる希望の営みです。私たちが取り戻すべきは、子どもに踏み込む「叱る勇気」、その大人を支える「守る覚悟」、そして未熟を前提に人を信じる「祈りの姿勢」です。

今起きている暴力の増加を、一時的な「荒れ」として片づけるのではなく、「信頼をもう一度築き直すチャンス」として受け止められるかどうか。そこに、これからの日本の学校の分かれ道があります。

（松尾 英明 ： 千葉県公立小学校教員）