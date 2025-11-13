「悲しみと怨念の深い闇の中で、一生生きていく」父親が悲痛な叫び 大型トラックを酒気帯び運転 自転車の20代男性をひいて死亡させた罪に問われた男（61） 勤務後に「発泡酒と焼酎水割り」 1〜2時間ほどだけ寝て、再びハンドル握る...