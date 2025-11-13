【実話】16歳で弟が事故死…「弟が赤信号無視」加害者の“嘘”と近所の“噂”が家族を地獄に突き落とした【作者に聞く】
当時16歳だった弟の孝さん。思春期で仲が悪く、決していい姉とは言えなかったというきむらかずよさん(@kmk11161)。そんな弟がある日、事故で帰らぬ人となった。加害者は事件当時の出来事に嘘をつき、地域の住人は噂話で両親を苦しめた。きむらかずよさんの実話『16歳で帰らなくなった弟』を紹介するとともに、インタビューを行った。
■「ブレーキ痕」が示す真実…嘘と噂に翻弄された家族
深夜11時56分。きむらかずよさんの弟は、車との衝突事故で亡くなった。享年16歳。道路には長いブレーキ痕が残り、バイクは数十メートル吹き飛ばされた。同乗していた女の子も、数時間後に命を落とす。
事件後、「バイクは赤信号を無視して直進してきた」という証言もあり、両親は「弟の起こした事故では？」という声に翻弄される。閉鎖的な街ではあることないこと噂が飛び交い、きむらさんを含め家族の心は大きく疲弊した。
しかし、弟は多くの仲間に慕われていた。事故の真相を警察に伝えてくれたのも、事故現場の献花を掃除してくれたのも弟の仲間たちだった。本書は事件の真相と、壊れた家族が少しづつ再生していくまでを描く自伝である。
■「描いてくれてありがとう」…作者が語る“地獄の苦しみ”と心の整理
本作を制作した経緯について、きむらさんは「コロナ禍で家にいる時間が長く、ちょっと描いてみようかな、という軽い気持ちでアメブロで描き始めました」と語る。フォロワーも少なかったため、「描くのが嫌になったらやめよう、誰もみていないし…」とも思っていたという。
書籍化にあたり、より深く描く必要が出てきてから「つらいな」と思い始めた。「思い出したくないこともリアルに描かないといけなくなり、さらに父や母に取材をして思い出させることも心が痛みました。でも、弟に関しての私の知らない事実もあり、結果、話ができてよかったと思いました」と、当時の葛藤を明かす。
事故のリアルな描写を描くのが何よりつらく、夜眠れなくなることもあった。「このままじゃ、ちょっとやばいな、私」と思うときもあったそうだ。
