連日クマが出没するなか、「news zero」は12日、被害を防ぐさまざまな対策について取材しました。なかにはドローンを使って空からクマを追い払おうとする取り組みもありました。

■クマが滑走路に…1時間以上閉鎖 各地で出没

12日、クマが出没したのは、岩手・いわて花巻空港の敷地内。この影響で滑走路は1時間以上にわたって閉鎖されました。

名古屋からの乗客

「到着はしたが、荷物が地上のクマ（の影響）で出てこなかった」

盛岡市内の住宅街でも目撃が相次ぎました。12日朝、盛岡市の繁華街にほど近い盛岡中央郵便局のそばで複数回目撃されました。

同じ岩手県内では人的被害も出ています。

47歳の男性が、自宅近くでイヌの散歩をしていたところクマ1頭に襲われました。男性は頭を爪で引っかかれたほか、腕や足をかまれましたが、命に別条はないということです。



12日も相次いで目撃されたクマ。秋田市内に出没したクマが向かった先にあったのは、ハローワークの出入り口です。体長はおよそ1メートルで、幸い近くに人はいませんでした。

新潟県新発田市では、人的被害がありました。

クマを目撃した人

「ふっと見たら200メートル先くらいかな。田んぼの中走っていったのが見えたので、それで警察に連絡」

――クマはよく出る？

クマを目撃した人

「いやいや出ないですよ。どちらかというとこの辺、山からは離れているので、クマは来ないだろうなという認識はみんなあった」

警察への通報を受け、市や警察、猟友会が出動して付近を捜索。警戒にあたっていた猟友会の男性（80）がかまれるなどしてケガをしました。

当時の様子についてクマに襲われた男性は…

猟友会の男性（80）

「走っていくのを見つけて追いかけた」

――田んぼの中を

猟友会の男性（80）

「そう。車を止めて鉄砲が間に合うと思ったが、間に合わなかった。車止めてドア開けて降りた途端に、目の前にいた。それでいきなりかみつかれた」

男性は顔にケガ。その後、クマは逃げましたが、持っていた銃で駆除したということです。

猟友会の男性（80）

「仕事だから仕方ない。地域の人が安心して暮らせれば、それでいい」

■「ゾーニング」目撃19件が9件に 高齢化が進む地区では課題も

クマと人間との境界線が曖昧となるなか、「寄せつけない対策」も一段と重要になっています。

「news zero」は12日、クマの出没防止対策を行っている、長野県箕輪町へ向かいました。

町内で撮影されたクマの映像では、近くにある果樹園などをうかがっているような様子も見られました。そして、果樹園などがある方へ向かっていきました。

そこで、町が行っているのは「ゾーニング」です。

山と住宅の境界にあるやぶなどを刈り取って緩衝エリアを設けるもので、動物が身を隠すスペースをなくし、里山に寄せつけないようにする取り組みです。

箕輪町役場みどりの戦略課 担当者

「刈り払いをして見通しよくすることで、クマの隠れ家になるようなやぶをなくす。仮にここで歩いていてクマと出合うような場合があったら、これだけ距離があれば、クマも人もある程度、遠い場所でお互いを見つけ合うことができる」

ゾーニングを行う前は草が生い茂り、もしクマがいても見つけにくい状態ですが、今は草木が整備され、見通しがよくなっているのがわかります。

さらに、人の生活圏と、クマの生活圏につながる「緩衝エリア」の間には電気柵やセンサーカメラも設置。こうした対策により、去年は19件あった目撃情報が今年は9件に減ったといいます。

リンゴ農園を営む男性に話を聞きました。

リンゴ農家

「実際に被害にあって、ワナを設置してからは来ない。ほとんど被害がなくなった」

――対策は効いている？

リンゴ農家

「効いてる、効いてる。十分効いている」

福井県勝山市でも5年前から希望する地区を対象にゾーニングを実施しています。

ゾーニングをしたところは出没が減っているといいます。一方でゾーニングを完了した後は地域住民が定期的に維持管理する必要があり、高齢化が進む地区では課題となっています。

勝山市平泉寺町岩ケ野区 区長

「放っておくと元のもくあみになるので、負担としてはかなりの負担。できる限りはやっていこうと」

■「日本初」ドローンでクマ撃退？

「news zero」はドローンを活用した最新のクマ対策を取材しました。

ドローンを発案した社長

「ユニークなのがこちらにクマスプレーがついていて、離れたところからコントローラーのボタンを押すと、押されて噴射してくる」

“日本初”だというこのドローン。どのような技術なのか、実際のものとは違う、練習用のスプレーで見せてもらいました。

クマに見立てた目標に3メートルほどの高さから噴射。広範囲に霧状に広がり、目標にはしっかりピンク色がついていました。

――操縦する人はどのくらい離れられますか？

ドローン開発責任者

「無線が届く距離であれば、例えば500メートル〜1キロくらい距離をとって運用することができる」

実際に噴射されるのはクマが苦手とする成分が入ったスプレーです。今月7日に販売開始していて、今後、自治体などで活用してもらうことを目指しているということです。

ドローンを発案した社長

「ドローンを飛ばせる方であれば簡単にできます。各自治体で解決できるような仕組み作りができればいいなと」

■広がる行動範囲 クマスプレー「今は家の前で使うように」

広がるクマの行動範囲。

連日、出没が相次いでいた北海道札幌市の円山動物園では、臨時休園して4日目の12日、敷地に設置されていた箱ワナでクマ1頭が捕獲されたということです。

札幌市によりますと、12日に駆除されたクマは体長1メートル13センチのオスで、園内に出没していたクマと同一個体である可能性が高いということです。

近くの住宅街では12日朝、大きさ10センチから15センチほどの足跡が住宅街を歩きまわったように残されていました。

通報した人

「クマスプレー、山菜とりに使ってたけど、今は家の前で使うようになって。まさかこんなところに」

札幌市は、安全確認後に円山動物園の再開見通しを公表するとしています。

（11月12日放送『news zero』より）