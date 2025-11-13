「僕を超えていく選手」南野拓実が日本代表初招集の21歳MFに太鼓判！「練習で一緒にやってみて、技術が高い」
日本代表は11月12日、２日後に開催されるガーナ戦に向けて、千葉県内でトレーニングを行った。
練習の後、取材に応じたモナコのMF南野拓実は、初招集となったレッドブル・ザルツブルクのMF北野颯太について言及した。
セレッソ大阪のアカデミーからトップチームデビューを果たし、ザルツブルクに海外移籍をしたというキャリアが自身と重なる21歳の初選出について、南野は感慨深げにこう話した。
「嬉しいですね。颯太のことはセレッソの時から見てたし。それこそ今年の開幕戦か、大阪ダービーでプレーしていたのを見ていた」
30歳のアタッカーは「今日、練習で一緒にやってみて、技術が高くて。ザルツブルクでプレーしていて、僕を超えていく選手なんだろうなと思います。期待しています」と太鼓判を押した。
いわば“直系”の先輩・後輩のピッチ上での共演は、果たして見られるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
