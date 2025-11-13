¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦ÂçÀ¾Î®À±¤Ètimelesz¡¦¸¶²Å¹§¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡¡¸¶²Å¹§¤ÏÏ¢¥É¥é½é¼ç±é
¡ØÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡ßWOWOW ¶¦Æ±À½ºîÏ¢Â³¥É¥é¥Þ ²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡Ù(Season1:Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È 2026Ç¯1·î10Æü¡Á2·î28Æü(Í½Äê) Á´8ÏÃ Ëè½µÅÚÍË23:40¡Á24:35¡¡Season2:WOWOW¥×¥é¥¤¥à WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É 2026Ç¯3·î¡ÁÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê ¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤Ï¸åÆüÈ¯É½)¤Ç¡¢ÂçÀ¾Î®À±(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¡¢¸¶²Å¹§(timelesz)¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÂçÀ¾Î®À±(¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò)¡¢¸¶²Å¹§(timelesz)
¡û¸¶²Å¹§¤ÏÏ¢¥É¥é½é¼ç±é
¹âÂ´¡¢Ìµ¿¦¡¢Ãù¶â¤Û¤Ü¥¼¥í¡£Ãæ²Ú³¹¤Ç°é¤Ã¤¿Æ¬¤Ï¤¤¤¤¤¬ÂÕ¤±¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦¾®ÌøÎ¶°ì¡¢ÄÌ¾Î¥í¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤ÏÈþÍÆ·Ï¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¹È¤µ¤¹¥é¥¤¥Õ¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¸·ÏÏ¢¥É¥é¤Ï½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂçÀ¾±é¤¸¤ë¥í¥ó¤òÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¥í¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Î»ö¸Î¤Ë¿·¿Í·Ù´±¤È¤·¤ÆÎ×¾ì¤·¤¿´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ¡¢ÄÌ¾Î¡¦¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤Ç½é¤Î¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¸¶²Å¹§¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
ÂçÀ¾Î®À±¤È¸¶²Å¹§¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÂçÀ¾ Î®À± ¥³¥á¥ó¥È
²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê»ö·ï¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SNS ¤Ê¤É¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿¦¡¦¹âÂ´¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¡¢Áá¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹!
¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢°ì¸«¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡×¡ÖÎÙ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤¯»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¾¯¤·´Å¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤ªÄ´»Ò¼Ô´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!
¸¶¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î·»µ®Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï°ì¸ÀÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·»µ®´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·»µ®¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤³¤Î»£±Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!
¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ»¤¯¡¢¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤¦¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ²Ú³¹¤Î²¹¤«¤¤³¹ÊÂ¤ß¡¢²£ÉÍ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Ãæ²ÚÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ÈÍßÄ¥¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÉôÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡û¸¶²Å¹§ ¥³¥á¥ó¥È
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î¼Çµï·Ð¸³¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿1ÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!
±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¦°ìÌÌ
¤È¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤òµö¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤·¤¤·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²ÌÌÀ¤âÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Î®À±¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤«¤é¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®À±¤Î´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¥í¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¹ç¤¤¤äå«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤¯ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îå«¤¬±ÇÁü¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¡ÈÎ¢¡É¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤ÎÎ¢¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤¿¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê!¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¿WOWOW
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸¶ºî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë´ä°æ·½Ìé»á¤Î¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Ï¥ë¥Ê¸¸Ë)¡£²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂÈÇ¡¦IWGP(ÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß6´¬¤ò½Å¤Í¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¸¶²Å¹§¤ÏÏ¢¥É¥é½é¼ç±é
¹âÂ´¡¢Ìµ¿¦¡¢Ãù¶â¤Û¤Ü¥¼¥í¡£Ãæ²Ú³¹¤Ç°é¤Ã¤¿Æ¬¤Ï¤¤¤¤¤¬ÂÕ¤±¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦¾®ÌøÎ¶°ì¡¢ÄÌ¾Î¥í¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤ÏÈþÍÆ·Ï¥á¥¤¥¯ÃË»Ò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¹È¤µ¤¹¥é¥¤¥Õ¡Ù°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¸·ÏÏ¢¥É¥é¤Ï½é¼ç±é¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂçÀ¾±é¤¸¤ë¥í¥ó¤òÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¼é¤ê¡¢¥í¥ó¤ÎÉã¿Æ¤Î»ö¸Î¤Ë¿·¿Í·Ù´±¤È¤·¤ÆÎ×¾ì¤·¤¿´äÀ¶¿å¶ÖÂÀ¡¢ÄÌ¾Î¡¦¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø½éÎø·Ý¿Í¡Ù¤Ç½é¤Î¼ç±é±Ç²è¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤ë¸¶²Å¹§¡£Ï¢¥É¥é¼ç±é¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
ÂçÀ¾Î®À±¤È¸¶²Å¹§¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ûÂçÀ¾ Î®À± ¥³¥á¥ó¥È
²£ÉÍÃæ²Ú³¹¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¿·Á¯¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿È¶á¤Ê»ö·ï¤ò°·¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢SNS ¤Ê¤É¸½Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¿¦¡¦¹âÂ´¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Âç¤¤¯¡¢Áá¤¯±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹!
¥í¥ó¤¯¤ó¤Ï¡¢°ì¸«¡Ö²¿¤Ë¤â¤Ê¤¤ÀÄÇ¯¡×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¿Í¤ò½õ¤±¤ë¡×¡ÖÎÙ¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ò¤Û¤Ã¤È¤±¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²£ÉÍ¤Î³¹¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÍê¤é¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤¯»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¾¯¤·´Å¤¨¤ë¤È¤³¤í¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤è¤ê¤â¤ªÄ´»Ò¼Ô´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤!
¸¶¤µ¤ó¤Î±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î·»µ®Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÀÃÊ³¬¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤â¡¢¸¶¤µ¤ó¤Ï°ì¸ÀÏÃ¤·¤¿¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·»µ®´¶¤¬¤¢¤ê¡¢°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÆÉ¤ß¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¶Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·»µ®¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤³¤Î»£±Æ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!
¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ»¤¯¡¢¥í¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éÃç´Ö¤Î¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¤É¤¦¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÍ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ²Ú³¹¤Î²¹¤«¤¤³¹ÊÂ¤ß¡¢²£ÉÍ¤Î¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¡¢ÈþÌ£¤·¤¤Ãæ²ÚÎÁÍý¡¢¤½¤·¤Æ»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ÈÍßÄ¥¤ê¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÁ´ÉôÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¡û¸¶²Å¹§ ¥³¥á¥ó¥È
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£±ÇÁü¤Î¼Çµï·Ð¸³¤Ï¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿1ÊâÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎ×¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹!
±é¤¸¤ë¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Ë·Ù»¡¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½õ¤±¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¥í¥ó¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤Î»ý¤Á¼ç¤È¤¤¤¦°ìÌÌ
¤È¡¢¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²á¤´¤¹»þ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤òµö¤·¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÎÃæ¤ÇÍ¥¤·¤¤·»µ®Ê¬¤È¤¤¤¦ÊÌ¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î£²ÌÌÀ¤âÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Î®À±¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤«¤é¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦¥¿¥¤¥×¤ÇÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ï°ì½Ö¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÍ¥¤·¤¯¤ÆÅù¿ÈÂç¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤ï¤º¤Ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î®À±¤Î´Å¤¨¾å¼ê¤Ê¤È¤³¤í¤ä¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤¬¥í¥ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÃç¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÎÙ¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¹ç¤¤¤äå«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£Æ±À¤Âå¤ÎÃç´Ö¤È¤È¤â¤ËÃçÎÉ¤¯ºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îå«¤¬±ÇÁü¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¡ÈÎ¢¡É¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¿Í¤ÎÎ¢¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤±¤¿¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡ÖÃç´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê!¡×¤È¾¯¤·¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤³¤ì¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡¿WOWOW
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¸¶ºî¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØºÇ¸å¤Î´ÕÄê¿Í¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë´ä°æ·½Ìé»á¤Î¡Ö²£ÉÍ¥Í¥¤¥Ð¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º(¥Ï¥ë¥Ê¸¸Ë)¡£²£ÉÍ¤òÉñÂæ¤Ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂÈÇ¡¦IWGP(ÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯)¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß6´¬¤ò½Å¤Í¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£